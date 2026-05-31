PSOE
Directo | Pedro Sánchez protagoniza el acto central del Congreso de Juventudes Socialistas en Madrid
El acto, que coincide con la conmemoración del 120 aniversario de la organización juvenil, tiene lugar en la Sede Confederal de UGT
Redacción
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará el acto central del Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE). El líder socialista arropa a la organización juvenil en un evento masivo en Madrid, diseñado para lanzar un mensaje de fuerza y cohesión interna. El acto de clausura del 27º Congreso Federal de Juventudes Socialistas se celebra en la Sede Confederal de UGT, ubicada en la Avenida de América, en Madrid.
Este congreso marca un relevo histórico en la formación juvenil de Ferraz. Tras la salida del anterior secretario general, Víctor Camino, Aránzazu Figueroa se convierte en la primera mujer en liderar las Juventudes Socialistas, lo que añade un fuerte mensaje de renovación e igualdad al discurso del partido.
El evento, que coincide con la conmemoración del 120 aniversario de la organización juvenil, es de vital importancia para el PSOE debido al convulso escenario político en el que se enmarca, tras los últimos escándalos de corrupción y las recientes investigaciones judiciales que salpican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Ocho años de presidencia
El octavo aniversario que se cumplirá este lunes desde que por vez primera triunfara la moción de censura contra un presidente del Gobierno en el actual periodo democrático y situara a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo coincide con una de las etapas más delicadas de todo su mandato.
Fue el 1 de junio de 2018 cuando el Congreso de los Diputados aprobó esa moción que desalojaba a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa después de que, al día siguiente, Sánchez prometiera su cargo ante el rey.
La iniciativa que lo propició fue presentada por el PSOE tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que condenaba al Partido Popular como entidad jurídica por lucrarse con una trama de corrupción.
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