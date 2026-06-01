Juicio
La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra el hermano de Pedro Sánchez
El tribunal no juzgará a David Sánchez por aceptación de nombramiento ilegal ni al exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por la contratación de Luis Carrero
Belén Castaño Chaparro
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. La Audiencia de Badajoz ha estimado la solicitud que su defensa planteó en el turno de cuestiones previas y considera prescrito este cargo.
El tribunal tampoco enjuiciará a Miguel Ángel Gallardo por la contratación de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente y exasesor de Moncloa, al considerar, tal como defendió su abogado, que esta acusación fue "sorpresiva" y ni se le informó ni fue oído en instrucción por este cargo.
El resto de nulidades planteadas por las defensas se han desestimado.
El resto de imputaciones contra David Sánchez y Gallardo, así como el resto de los investigados, se mantienen y el juicio continúa con las declaraciones de los testigos.
El primero, que ya está declarando, es Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil cuando se creó la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que después se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno.
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