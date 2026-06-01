Santos Cerdán, tras su imputación en el 'caso Leire': "Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo"
En Directo. Situación política tras la entrada de la UCO en Ferraz y el caso Zapatero | Última hora
EP
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha manifestado este lunes, tras su imputación en el marco del 'caso Leire Díez', que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo".
Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación tras salir de firmar en el juzgado de Tafalla, a donde acude los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre por el 'caso Koldo'.
Cerdán ha acudido a primera hora de la mañana a los juzgados y al ser preguntado por los medios si utilizaron fondos del PSOE para chantajes y sobornos, ha respondido que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo, muchas gracias". Seguidamente se ha sentado en el coche que le esperaba, en el puesto de copiloto, y rodeado de medios de comunicación y se ha ido del lugar.
La semana pasada, agentes de la UCO de la Guardia Civil llevaron a cabo un registro en el domicilio de Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro en el marco del 'caso Leire Díez', que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Los agentes de la Guardia Civil salieron del domicilio de Cerdán con diversa documentación. Ese mismo día, la UCO también accedió a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y a un inmueble vinculado al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Guille Díaz, el corredor fallecido en la "Ruta de la Reconquista": atleta popular, aficionado del Real Oviedo y vecino de La Corredoria
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego