Sara Fernández

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Villarejo: "Tengo la impresión que todos los que están aquí imputados fueron engañados por el señor Rajoy"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado en el juicio del caso Kitchen que el entonces director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino le encargó que captara "como colaborador a una persona", en alusión a Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas, y que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, "a través de terceros", le pedía "que le informara directamente porque no se fiaba de las versiones que le pudiera contar el señor ministro, a ese señor que está todo el día rezándole a las vírgenes", ha dicho, en referencia a Jorge Fernández Díaz. Más información