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Reacción ante las críticas a jueces

El Consejo del Poder Judicial reclama respeto frente a las descalificaciones contra los jueces en plena tormenta de causas contra el Gobierno

Erosionan la confianza de la ciudadanía y "debilitan los cimientos de una sociedad democrática", dice la declaración aprobada este martes

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante la entrega de despachos a los 121 integrantes de la nueva promoción de jueces

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante la entrega de despachos a los 121 integrantes de la nueva promoción de jueces / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado este martes su "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales".

No es la primera vez que se manifiesta en este sentido, si bien en esta ocasión la declaración institucional del órgano de Gobierno de los jueces coincide con la tormenta política y mediática generada a raíz de la explosión de dos nuevos procedimientos que impactan directamente contra el PSOE: el que tiene por imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una presunta red de tráfico de influencias y la que indaga en presuntos pagos desde el partido para tratar de sabotear causas judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez.

Ello ha provocado la reacción de algunos miembros del Gobierno hayan cuestionado los informes policiales que sustentan las decisiones de los dos jueces de la Audiencia Nacional que instruyen estas dos nuevas causas. A juicio del Consejo del Poder Judicial, dichas críticas "contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho" y "debilitan los cimientos de una sociedad democrática".

Así, la Comisión Permanente apela al "respeto" de las decisiones judiciales, "respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano".

Manifestaciones de Puente

Uno de los más contundentes en sus críticas ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que viene días sembrando sospechas sobre los casos judiciales que acorralan al PSOE hasta el punto de asegurar que “se quiere derribar a un Gobierno métodos no democráticos”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al presidente del Gobierno / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Puente alude en sus manifestaciones el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, por las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, por la “utilización” política de estas por parte de la oposición. “Esto el PSOE ni lo va a consentir ni va a doblegarnos”, dijo en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, informó Iván Gil. Anteriormente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ya agitó la bandera del ‘lawfare’ como escudo y cuestionar como un “absoluto ‘show’” registros como el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz.

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