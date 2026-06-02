Sumar reaviva el choque con el PSOE en el Gobierno para desmarcarse del foco de la corrupción

Sumar intenta devolver el foco a la acción de Gobierno para zafarse del desgaste de los casos de corrupción del PSOE. El socio minoritario de coalición también paga la factura de los frentes judiciales que asolan al ala socialista y busca ahora cambiar de pantalla para que el debate público vuelva a la agenda legislativa del Consejo de Ministros. Y la confrontación con los socialistas dentro del Gobierno es, precisamente, una de las fórmulas para tratar de restar peso a la corrupción en la agenda informativa.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la posterior entrada de la UCO en la sede socialista en Ferraz dejaron al PSOE en estado de "shock", tal como describían en las filas de Sumar, donde afean a su socio de Gobierno la falta de una reacción clara por parte de los socialistas y la tardanza de Pedro Sánchez la semana pasada a la hora de anunciar sus explicaciones en el Congreso. El socio minoritario de Gobierno lleva días haciendo llamamientos a los socialistas para que cambie el foco del debate y diluya una situación que también les arrastra a ellos.

El plan pasa por poner en la palestra medidas que generan conflicto con el socio mayoritario, en un intento por escenificar el choque con el PSOE dentro del perímetro del Gobierno. Y dejar fuera, así, las causas judiciales que afectan al PSOE o a ministros socialistas de etapas anteriores.

En Sumar se esfuerzan por combatir el mantra de 'la corrupción cero no existe' y situarse ellos mismos como ejemplo de limpieza. Pero son también conscientes de que, si bien los casos de corrupción no les afectan directamente, sí pueden arrastrarles también a ellos de cara a la opinión pública. Y es por ello que reclaman al PSOE volver a tomar el timón de la agenda de Gobierno y plantean sus propias exigencias.

Este lunes, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, pedía al PSOE "salir del shock", al tiempo en que pedía activar la maquinaria legislativa. "Mientras haya medidas concretas para la gente hay legislatura para rato", defendió en rueda de prensa la dirigente, que advirtió de que "el ruido mediático" de los casos de corrupción -"devastador" para el PSOE, señaló- impedía que situar en el foco las medidas políticas del Ejecutivo, como la ley del copago farmacéutico que se aprobó el pasado jueves en el Congreso.

La estrategia ahora pasa por volver a sacar a la palestra las medidas que dividen al Gobierno, sin rehuir la polémica que pueda generar. Y este mismo lunes varios ministros de Sumar se expresaban en ese sentido. Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, volvía a la carga con el decreto de prórroga de alquiler que ya decayó en el Congreso y que Sumar se comprometió a volver a presentar. "No es tiempo de dilaciones ni de excusas ni de retardar los tiempos. Queremos volver a llevar la prórroga de alquileres al Congreso", reprochó el dirigente de Sumar al ala socialista del Gobierno.

La propia Yolanda Díaz también ponía deberes al ala socialista, exigiendo aprobar un nuevo decreto de prórroga de contratos de alquiler. Pero no sólo eso. La todavía vicepresidenta segunda también abría un nuevo frente al PSOE criticando el fin de las rebajas fiscales a la luz y gas para contener los precios de la energía, que decayeron este 1 de junio, pidiendo aprobar otro decreto para mantenerlas. Estas rebajas fiscales se incluyeron en el decreto anticrisis por la guerra de Irán del pasado marzo pero se han desactivado este mes tras moderarse la inflación.

La dirigente de Sumar reclamó, en unas jornadas en el Congreso, aprobar "de manera urgente" un nuevo decreto que prorrogue las medidas decaídas, como el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado este lunes del 10% al 21%. "Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy", defendió.

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El socio minoritario de Gobierno se niega a dejar caer la legislatura por los frentes judiciales, y ante las malas perspectivas que arrojan las encuestas para un espacio político aún sin liderazgo definido ni composición clara de cara a una cita electoral. Aguantar la legislatura se presenta como un objetivo compartido con los socialistas. Y, aunque también apelan al argumento de evitar un Gobierno de PP y Vox, buscan marcar perfil abriendo nuevos pulsos con sus propias medidas.