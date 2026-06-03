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Trama Leire

La empresaria que entregó dinero en Ferraz dijo a la UCO que la contactaron por "gente del PSOE" para "salvar el culo a Ábalos y Koldo"

Eleva a 250.000 euros la cifra prometida por la abogada de Koldo a cambio de cambiar su version y cargar contra Aldama

Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

La empresaria Carmen Pano(d), y su hija, Leonor González Pano(i), a su llegada a la Audiencia Nacional

La empresaria Carmen Pano(d), y su hija, Leonor González Pano(i), a su llegada a la Audiencia Nacional / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ana Cabanillas

Madrid

La empresaria Carmen Pano, que ha reconocido en varias sedes judiciales haber hecho entrega de hasta 90.000 euros de efectivo en la sede socialista de Ferraz, manifestó el pasado miércoles ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la abogada del que fuera asesor ministerial Koldo García le ofreció cantidades de dinero que llegarían hasta 250.000 euros (para pagar alquiler de su casa durante varios años, el pago de la boda de su hija la compra de un coche) "para salvar el culo a Ábalos y Koldo".

Las manifestaciones de Pano a los agentes que obran en el sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre presuntos pagos a la red de la exmilitante socialista Leire Díez para sabotear causas judiciales que afectan al PSOE, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La propuesta, dirigida a que cambiara su declaración judicial para perjudicar al comisionista Víctor de Aldama, vendría según le manifestó esta letra de "gente del partido, gente del PSOE". La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha presentado por su parte un escrito ante la UCO negando haber realizado ofrecimiento alguno. Según dijo la empresaria Pano ante los agentes, no llegó a cobrar nada porque rechazó el ofrecimiento por recomendación de su letrado, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Simulación de contrato

La empresaria no ahorra en detalles ante los agentes para narrar las cuatro reuniones que tuvieron lugar en el despacho de esta abogada, que conocían porque también defendía a otros implicados en el caso hidrocarburos. En uno de estos encuentros, y al estar De la Hoz ocupada con otro cliente, al reunión se mantuvo con otro socio del despacho, Ángel Fernández, al que preguntaron cómo justificarían estos ingresos en caso se accedieran al pago. "Le respondió, que no se preocupara, que lo arreglarían ellos, bien mediante la instrumentalización de algún tipo de contrato laboral, algún contrato de intermediación pero que, en definitiva, estuviera tranquila porque ellos lo arreglarían todo y que lo considerara resuelto" detalla el atestado policial.

El empresario y comisionista por la compra de mascarillas en el caso Ábalos, Víctor de Aldama (c) participa en la &quot;marcha por la dignidad&quot;

El empresario y comisionista por la compra de mascarillas en el caso Ábalos, Víctor de Aldama (c) participa en la "marcha por la dignidad" / Daniel Gonzalez / EFE

Este abogado abogado les dijo que "tenía que manifestar que la culpa era íntegramente de Víctor de Aldama, que todo lo había realizado Víctor De Aldama" y, respecto de los sobres, que "desconocía completamente lo que había dentro" que únicamente era un sobre blanco cerrado metido dentro de otra bolsa, y que, en ningún caso mencionara la palabra dinero. Si acaso, diversa documentación.

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El abogado concluyó diciéndoles que si todo lo que les pedían se concretaba en la próxima declaración judicial, iniciarían los trámites necesarios para comenzar a entregarles el dinero y que "continuarían hablando" sobre otros temas que les sirvieran para "quitar presión" a Ábalos y a Koldo. Todos estos contactos se iniciaron dos semanas antes del 18 de febrero de 2025, la fecha en la que Pano y otro empresario que le hizo de chófer a Ferraz habían sido citados inicialmente ante el propio juez Pedraz por el caso de los hidrocarburos.

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