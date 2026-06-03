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El juez del caso Plus Ultra solicita una tasación de las joyas encontradas en la oficina de Zapatero

El juez José Luis Calama solicita una primera valoración económica de las decenas de joyas encontradas en la caja fuerte del expresidente

Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

El juez ordena tasar las joyas halladas en el registro a la oficina de Zapatero

El juez ordena tasar las joyas halladas en el registro a la oficina de Zapatero

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Ana Cabanillas

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado una primera tasación preliminar de las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro practicado el pasado 19 de mayo a raíz del caso Plus Ultra, por el que el propio expresidente fue imputado por tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Zapatero tendrá que declarar los próximos días 17 y 18 de junio.

En una providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional ordena que se proceda a un análisis preliminar “a fin de determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación” de las joyas encontradas, que desde el entorno de Zapatero aseguraron que procedían de "herencias" y de "regalos de viajes". El juez precisa que esta primera tasación se solicita sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés.

Las decenas de joyas que encontró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la caja fuerte estarían valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros", según defendió Luis Arroyo, director del Ateneo de Madrid ejerciendo como portavoz autorizado del expresidente, tratando de rebajar algunas estimaciones iniciales que apuntaban a un importe mucho mayor. Ahora es el propio juez Calama el que solicita corrobarar esas valoraciones.

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En su escrito, Calama indica que el análisis será efectuado por la joyería Ansorena, previo juramento o promesa, y será debidamente documentado por la UDEF, con expresión de todos los requisitos necesarios para el cumplimiento de la cadena de custodia.

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