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Sánchez anuncia que activa los Presupuestos de 2027 para rehacer la mayoría de la investidura

El presidente del Gobierno se compromete a abordar la "raíz del conflicto político" con Catalunya y promete cumplir lo pactado tanto con Junts como con ERC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

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Sara González

Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saca del cajón los presupuestos con la vista puesta en rehacer la mayoría de la investidura y continuar la legislatura hasta 2027. Por sorpresa y durante la clausura de las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona, ha revelado que iniciar la tramitación de las cuentas par el año que viene esta misma semana es la baza que se había reservado para tratar de relanzar su mandato en un momento en que el aluvión de causas judiciales ha puesto en jaque al PSOE y aumentado la desconfianza con los socios.

Lo ha dicho en el mismo atril en el que el martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió una moción de censura instrumental para desalojarlo de la Moncloa

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