CASO LEIRE DÍEZ
El PSOE entregó a la UCO el ordenador y las agendas de Santos Cerdán que guardaba "en una sala bajo llave"
"Se nos informa de que todos los dispositivos informáticos y la documentación existente en el despacho de Santos Cerdán tras su cese como Secretario de Organización del partido se encuentran almacenados", dice un informe policial
El responsable legal del PSOE entregó a los agentes de la UCO el ordenador y las agendas de Santos Cerdán que guardaba "en una sala bajo llave", según consta en el sumario del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso esta redacción.
"Se nos informa de que todos los dispositivos informáticos y la documentación existente en el despacho de Santos Cerdán tras su cese como Secretario de Organización del partido, se encuentran almacenados en una sala bajo llave localizada en el sótano 3 del edificio sito en Calle Ferraz", especifica un oficio policial, que resalta que el partido lo entregó a la fuerza policial.
El responsable de la Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero, acompañó a los agentes al sótano en el que se habían despositado las cajas con la documentación recogida en el antiguo despacho de Cerdán. Y los agentes comprueban que "entre esta documentación se encuentra el ordenador portátil utilizado por Santos Cerdán, pero también 7 cajas de documentación y dos contenedores con documentación que había sido tirada por este, además de otros dispositivos de almacenamiento informático", completa el documento policial.
El responsable jurídico del PSOE puso entonces "a disposición de la UCO" toda esta documentación y dispositivos, "informando sin embargo" que no conocía "el contenido exacto de estas cajas de cara a poder hacer una valoración de su interés. Tras ofrecer la fuerza actuante la posibilidad de proceder a efectuar una primera valoración, por parte de Alberto Cachinero se permite la misma, de cara a poder valorar su interés para la causa o no", continúa el escrito de la UCO, que concluye: "Tras la valoración se considera de interés una serie de documentación manuscrita y digital que pudiera tener relación con los hechos investigados".
Entre los objetos depositados había dos agendas con anotaciones manuscritas. La primera con tapas de color negro identificada en el primer folio con la anotación "Santos Cerdán enero 2025 mayo 202"'. La segunda tiene tapas de color rojo y anagrama del PSOE. Había también "una libreta con tapas de color negro identificada en el primer folio con la anotación manuscrita "Santos Cerdán S° Organización PSOE enero 2023 Comité de Campaña".
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