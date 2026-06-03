La UCO señala a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez

Apenas unos segundos después de iniciar su comparecencia en la Audiencia de Badajoz, el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, al frente de la intervención y análisis de correos en la diputación por el caso David Sánchez, ha señalado al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, como la persona que promovió la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno.

Miguel Ángel gallardo, este miércoles, a su llegada a la Audiencia de Badajoz. / Jesus G. Hinchado

Balas ha asegurado que el estudio de estas comunicaciones evidencia que la creación de este puesto de alta dirección «no nace en el Área de Cultura», ni tampoco de la de Recursos Humanos, aunque fue el «motor» de todo el proceso, sino de otra «superior y con capacidad política» y con el objetivo de que lo ocupara una persona «predeterminada». «El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el entonces presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo», ha dicho el jefe de la UCO, que también ha apuntado al expresidente de la institución provincial como quien, una vez creado el puesto, dio «el pistoletazo» para su cobertura, en mayo de 2017, «en el tiempo mínimo que se puede dotar este puesto».

En la tercera sesión del juicio que ha sentado en el banquillo a los 11 investigados por tráfico de influencias y prevaricación administrativa, Balas ha hecho un repaso a todos los indicios que han llevado a los investigadores a esta conclusión. Así, ha recordado que en septiembre de 2016 las diferentes áreas de la diputación comenzaron a trabajar en sus necesidades de cara al presupuesto del año anterior y que el 5 de octubre la entonces diputada del área de Cultura, Elisa Moriano, le remitió a Gallardo un correo con sus demandas, entre las un coordinador para grupos corales y orquestas sinfónicas de los conservatorios a lo que él replicó que pedía «mucho personal».

Sin embargo, solo unos días después, Recursos Humanos ya estaba creando ese puesto, que evolucionó, primero, a jefe de servicio o gerente y acabó denominándose coordinador de actividades de los conservatorios y siendo de alta dirección. Un cambio de criterio que, a juicio de los investigadores, es revelador.

Es entonces, cuando según el relato del jefe de la UCO, Moriano pide a los directores de los conservatorios, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, definan sus funciones. Al primero le parece un «disparate» porque tenían iba a ser su superior jerárquico (lo que no se daba en ningún otro centro de este tipo) y ambos creían que había otras prioridades, como un profesor de piano. Balas afirmó que en el organigrama inicial figuraba por encima de los directores, aunque tras las quejas de Valentí, se modificó.

El jefe de la UCO reconoció que le llamó la atención que, pese haberse aprobado, la plaza no se convocara hasta mayo de 2019 y que en esta última fecha se hiciera con urgencia. Según Balas, fue Gallardo quien la «activó» en el segundo semestre, que cuando se le envió un correo con los plazos respondió «estupendo». Fue en ese momento cuando, la directora de Recursos Humanos, mandó otro email a un funcionario de esta área en el que ponía «para adelante».

"Hermanísimo"

Para la UCO, una de las evidencias relevantes de que este puesto se había creado para una persona predeterminada es el correo que Valentí mandó a Sánchez el mismo día de la publicación de las bases con el asunto «hermanísimo». «Evaristo no es cualquiera, sabe que con ese simple asunto la otra persona lo va a entender (...) Él ya sabe que se va a presentar y que se lo van a dar, como pasó», sostuvo el teniente coronel.

También, en el juicio, se ha hecho referencia a lo que consideran otro indicio de que la plaza estaba destinada al hermano del presidente del Gobierno: el interés de David Sánchez por alquilar una vivienda en Badajoz para «tres o cuatro meses» justo cuando se estaban valorando los expedientes de los candidatos que optaban a la plaza de coordinador de los conservatorios. «Para nosotros esa seguridad en la redacción -en referencia al mensaje diciendo que iba a trabajar en la ciudad- y el hecho material de buscar alojamiento parece también llamativo», ha apuntado el capitán de la UCO que ha testificado junto a Balas.

Los investigadores no han concretado la participación que atribuyen a cada uno de los demás investigados en esta causa y se han limitado a decir que «para dar apariencia de legalidad» a todo el proceso se necesitan «diferentes intervinientes», cuya actuación queda reflejada en los correos analizados e incorporados a la causa.

Tras dos días de declaraciones en los que el viento ha soplado a favor de las defensas, con testimonios que insistían la legalidad del procedimiento de creación y adjudicación de la plaza a David Sánchez y de que solo había «rumores» de que se iba a presentar, pero no que se le hubiera dado de antemano, en esta tercera sesión de testificales ha girado a favor de las acusaciones populares. Antes de que se retomara el juicio sus abogados ya avanzaban que las declaraciones de los agentes de la UCO iban a ser «claves» para demostrar su tesis: «que el puesto fue creado ex profeso para el hermano de Pedro Sánchez».

Sin embargo, para las defensas lo que argumenta la UCO no son suficientes indicios de los delitos por los que se juzga a los imputados. «¿No hay correos más relevantes?», preguntó Juan José Torres, abogado de Gallardo al teniente coronel. «¿Le parece poco?», respondió Balas.

Plaza de Carrero

En cuanto a la plaza adjudicada en 2023 a Luis Carrero, amigo de David Sánchez y exasesor de Moncloa, otra de las cuestiones sobre las que el tribunal tiene que dirimir en este procedimiento, los investigadores mantienen que 23 días antes de que se convocara la plaza ya hablaba con David Sánchez por correo electrónico sobre su incorporación, por lo que sabía de antemano que era para él. Según decía Carrero en el email, no tenía aún fecha, pero el director de Cultura, Manuel Candalijas, le habría avanzado que se incorporaría «a lo largo de noviembre». La convocatoria se publicó ese mes y entró a trabajar en la diputación el 1 de enero de 2024.

Luis Carrero junto a su abogado, Salvador Morillas. / Jesús G. Hinchado

Para la UCO, bastante antes del concurso el puesto que después se le adjudicó en comisión de servicio, Carrero ya colaboraba «directamente» con el hermano del presidente del Gobierno e «indirectamente» con la Diputación de Badajoz. A esta conclusión llegan por los correos intervenidos a David Sánchez, ya que en relación con esta parte de la investigación no se incautaron más emails.

Raúl Montaño, abogado de Ricardo Cabezas, a quien se enjuicia solo por el presunto enchufe de Carrero -cargo del que quedó excluido Gallardo- sostuvo que su cliente solo tuvo relación con el expediente a la hora de dar su visto bueno a la propuesta de cobertura de la plaza. «Tenemos el conocimiento que tenemos, si de Cabezas no hemos reflejado ninguna cuestión es no tiene relación», señalaron los investigadores.

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Este jueves

El juicio afronta hoy una jornada clave con la declaración de los 11 investigados. Como ya avanzó este diario, el primero será Gallardo y el segundo David Sánchez. Les seguirán Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalijas, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero.