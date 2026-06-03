Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

Caso David Sánchez: los 11 investigados empezarán a declarar este jueves

Los once investigados en el conocido como caso David Sánchez empezarán a declarar este jueves por la mañana en la Audiencia de Badajoz.

Será uno de los momentos álgidos de este proceso judicial, que ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, al expresidente de la diputación pacense y exlíder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y a otras 9 personas más por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por el presunto enchufe de David Sánchez y de su amigo y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, en la institución provincial.

De momento, la Sala no ha comunicado el orden, pero si se sigue el habitual en otros procedimientos los imputados declararían en función de la posición que ocupan sus abogados en la bancada. Así, Gallardo, defendido por Juan José Torres, y David Sánchez, cuya defensa ejerce Emilio Cortés, serían los primeros.