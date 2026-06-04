Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

CASO LEIRE DÍEZ

Los audios de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO: "La intención es limpiar"

"No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando", reconoció la "fontanera" socialista al ex número dos de Interior del PP Francisco Martínez

Leire Díez: "La intención de todo es limpiar"

Leire Díez: "La intención de todo es limpiar"

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

MADRID

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó varias grabaciones a la "fontanera" del PSOE Leire Díez en las que esta manifestó su intención de "limpiar'' las instituciones, en alusión a los jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que investigan causas relativas al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Leire Díez al ex secretario de Estado del PP Francisco Martínez: "Yo lo que pretendo es que entremos en un juego limpio"

Leire Díez al ex secretario de Estado del PP Francisco Martínez: "Yo lo que pretendo es que entremos en un juego limpio"

Sara Fernández

Así consta en una grabación de una reunión que se llevó a cabo en el despacho de José Aníbal Álvarez, el que fuera abogado de José Luis Ábalos, en la que participaron la propia "fontanera" de los socialistas y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora mismo está siendo juzgado en la Audiencia Nacional como cabecilla de la Kitchen para sustraer pruebas a Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP.

"Obviamente la intención de todo esto es limpiar. ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando", reconoció Leire Díez.

Noticias relacionadas y más

En otra conversación, en esta ocasión con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, la exmilitante del PSOE le traslada su intención de "desmontar a la Guardia Civil y ahí es donde yo entraría", según el acta elaborada por el oficial del Instituto armado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  5. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  6. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  7. El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
  8. “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro

El Mirador de los Gemelos: la excepcional atalaya sobre el Cantábrico (con acantilados de 118 metros de caída vertical) para disfrutar de la foguera y la foguerina de San Juan

El Mirador de los Gemelos: la excepcional atalaya sobre el Cantábrico (con acantilados de 118 metros de caída vertical) para disfrutar de la foguera y la foguerina de San Juan

¿Quieres ir a mayor espectáculo de coches clásicos y deportivos de Asturias? Participa y podrás conseguir una entrada

¿Quieres ir a mayor espectáculo de coches clásicos y deportivos de Asturias? Participa y podrás conseguir una entrada

'Scary Movie', el fenómeno 'Backrooms', la nueva de Arantxa Echevarría y 'La luz', en cine

'Scary Movie', el fenómeno 'Backrooms', la nueva de Arantxa Echevarría y 'La luz', en cine

La Ley de Bienestar Animal es clara: estos son los únicos casos en los que se puede practicar la eutanasia a un perro o un gato

La Ley de Bienestar Animal es clara: estos son los únicos casos en los que se puede practicar la eutanasia a un perro o un gato
Tracking Pixel Contents