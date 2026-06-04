El expresidente de la Diputación de Badajoz niega haber promovido la plaza del hermano de Sánchez: "Absolutamente no"

El expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha negado haber promovido la plaza de coordinador de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Absolutamente no", ha respondido a su abogado, Juan José Torres, cuando le ha preguntado si pensaba en alguna persona concreta para ese puesto.

Gallardo ha sido finalmente el segundo en declarar, tras David Sánchez, en el juicio que se sigue contra ellos dos y nueve personas más en la Audiencia de Badajoz por la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno y su amigo Luis Carrero.

Gallardo accediendo a la Audiencia de Badajoz, este jueves. / Jesús G. Hinchado

El expresidente de la diputación ha explicado que cuando se creó la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios se hizo con la intención de proyectar fuera de las aulas "la ingente" cantidad de propuestas de ambos centros y que se decidió que fuera un puesto de alta dirección porque, de esta forma, cuando los conservatorios pasarán en el futuro a la Junta de Extremadura, se podría amortizar.

"Me importa poco quién la propusiera (por la plaza de David Sánchez), que vino de Cultura, indudablemente, pero yo asumo la creación de ese y de cualquier otro puesto", ha dicho Gallardo, pues esa era su responsabilidad como máximo representante de la institución provincial.

Decisión política

No obstante, ha aclarado que su equipo de gobierno tomó la decisión política de crearla, pero el que realmente la creó fue el pleno cuando la aprobó.

En su declaración, ha asegurado que no recibió ninguna llamada de Pedro Sánchez para realizarle ninguna petición para favorecer a su entorno o a su familia."Ni siquiera era consciente entonces de que tenía un hermano", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que si hubiera querido hacer "un traje a medida", lo podría haber hecho y sin límite presupuestario con un puesto de confianza. Sin embargo, asegura que cuando le dijeron que el hermano del en ese momento exsecretario general del PSOE-ha recalcado- lo único que dijo fue: "que gane el mejor".

"Novela de ficción"

Gallardo ha asegurado que tampoco manejó los tiempos para la cobertura del puesto ni, como dijo ayer la UCO, dio el "pistoletazo" para que se publicara en una determinada fecha.

Tampoco supo, según ha asegurado, que se le cambió el nombre al puesto de David Sánchez de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas hasta que la modificación era un hecho.

"Ayer asistí a la lectura de una novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo", ha dicho sobre la declaración del jefe de la UCO ayer.

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En un momento de su declaración, Gallardo ha tenido lo que ha parecido un 'lapsus intencionado': "Las acusaciones políticas, perdón, públicas", ha dicho.