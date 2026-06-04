Felipe VI cambia de idea y será él quien despida al Papa en Tenerife en vez de la reina Sofía

Cambio de guion de última hora en la agenda de la Casa del Rey para la visita de León XIV a España. Felipe VI será finalmente quien despida al Pontífice el próximo 12 de junio en Tenerife, corrigiendo así los planes comunicados por Zarzuela hace apenas un mes, cuando se informó de que sería la reina Sofía la encargada de representar a la familia real en la ceremonia de despedida del Papa tras siete días de viaje por Madrid, Barcelona y Canarias.

El movimiento tiene una evidente carga institucional. La visita de León XIV, la primera de un Papa a España desde 2011, nació a invitación del Rey y de la Iglesia española y ha sido presentada desde el principio como una cita de Estado de primer nivel.

La decisión, sin embargo, también permite delimitar con precisión el papel que desempeñará Felipe VI en la etapa más delicada políticamente del viaje. El Monarca no participará en ninguno de los actos que el Pontífice protagonizará con migrantes y entidades de acogida en Canarias, pese a que la cuestión migratoria constituye uno de los ejes centrales de la visita papal. Su presencia quedará reducida al aeropuerto de Tenerife Norte, donde acudirá exclusivamente para despedir al jefe de la Iglesia católica.

Horas antes, el Papa habrá recorrido escenarios especialmente simbólicos de la ruta migratoria atlántica. En Gran Canaria estará acompañado por Pedro Sánchez durante su encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios en el puerto de Arguineguín. El presidente del Gobierno compartirá protagonismo con varios ministros en una imagen de alto contenido político que el Ejecutivo considera estratégica, según ha informado la Moncloa este mismo jueves.

La ausencia del Rey de esos actos evita además que la Corona quede atrapada en uno de los debates más polarizados de la política española. León XIV ha situado la inmigración en el centro de su mensaje, siguiendo la senda marcada por Francisco y en línea con sus críticas a las políticas restrictivas impulsadas por Donald Trump. El asunto se ha convertido en una de las principales trincheras partidistas, con Vox y otras formaciones de derecha radical abiertamente enfrentadas a las políticas de acogida y regularización defendidas por el Gobierno de Sánchez.

Felipe VI sí tendrá un papel destacado en los primeros compases de la visita. Los Reyes recibirán al Pontífice en el aeropuerto el sábado y después en el Palacio Real, donde estarán también la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los cuatro acudirán a la eucaristía del domingo en la plaza de Cibeles. Además, Felipe VI y Letizia se desplazarán también a Barcelona para asistir a la gran misa de la Sagrada Familia.

La reina Sofía mantiene, según ha concretado la Casa del Rey, su asistencia en solitario al acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña, el lunes.

Noticias relacionadas

El cierre, finalmente, llevará la firma del propio jefe del Estado, que ha decidido reservar para sí el último gesto institucional de una visita histórica.