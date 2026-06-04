La UCO "deduce" de los mensajes interceptados a Leire Díez que Pedro Sánchez conocía la actividad que desarrollaba la 'fontanera' del PSOE

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la trama presuntamente liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán --que pretendía boicotear las causas judiciales abiertas contra su partido, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez--- sostienen en un informe de 26 de mayo que el contenido de los mensajes y audios interceptados a la supuesta organización criminal evidencia que el presidente socialista conocía la actuación de Leire Díez, que califican de "aparentemente delictiva", según consta en este oficio policial remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso esta redacción.

"En este caso y en palabras de Leire Díez, lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando", dice de forma literal el documento policial, que alude a un chat de 30 de enero de 2025 entre la 'fontanera' del PSOE y el abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa de Koldo García, y cuya participación "en la elaboración de la denominada estrategia jurídica del partido" fue determinante, según la UCO.

En esta cadena de mensajes el abogado Oliver escribió a Díez que le tenían que "hacer caso y moverse, no solo escuchar", a lo que esta contestó: "El presi lo tiene claro". Y por eso la Guardia Civil "deduce" que Pedro Sánchez estaba al tanto de las actividades de la 'fontanera' sobre Koldo García y de otros hechos presuntamente delictivos.

Santos Cerdán en el Senado el 30 de abril de 2024 / Fernando Sánchez / Europa Press

En la conversación, Oliver también se dirige a Díez haciendo referencia "a dos personas distintas, a las que identifica con los apelativos de 'presidente' y "jefe". Oliver asegura: "Y dile al presidente y a tu jefe que espabilan de una puta vez o les van a joder la vida".

El 29 de enero por la noche, Leire Díez había asegurado en otro mensaje que Santos Cerdán le había responsabilizado de la actuación de la trama con la defensa de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos: "Hoy se ha reunido con S y le ha dicho que tiene que ser Ismael y que yo dirijo toda la estrategia", escribió.

Los agentes de la UCO explican que el letrado Oliver "habría sido designado por la organización para la asunción de la defensa letrada de Koldo García, instrumentalizando y sirviéndose de la misma para dirigir denuncias contra la UCO". Fuentes cercanas a este letrado niegan estas conclusiones policiales, que tachan de "falsas".

"El presi" y "el jefe"

"Tanto del contenido de esta secuencia, como del resto de hechos que se vienen analizando, se deduce que cuando Leire Díez y [el abogado de Koldo García] Ismael Oliver se refieren al "Jefe" lo estarían haciendo a Santos Cerdán", prosigue la UCO, que después completa que la referencia al "Presi", "tanto por la alusión directa como por el propio contenido de la conversación, estaría efectuada al presidente del Gobierno", completa el documento policial.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto a Alberto II, príncipe soberano del Principado de Mónaco, en Moncloa. / José Luis Roca

Tal y como informó esta redacción, la UCO concluye que la actuación de este grupo encabezado presuntamente por Santos Cerdán y Leire Díez, buscaba "proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.