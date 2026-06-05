CASO LEIRE
Anticorrupción pide que la Fiscalía General del Estado detalle las reuniones celebradas en su sede con miembros de la trama de Leire Díez
La petición llega después de que el informe de la UCO acreditara al menos cinco reuniones de Díez en la sede del Ministerio Público
La UCO apunta a conversaciones de Leire Díez con Álvaro García Ortiz: "La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente me adore"
Anticorrupción pide que declare como testigo Cristina Narbona en el caso de Leire Díez tras desvelarse sus mensajes con la 'fontanera' del PSOE
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional solicita al juez Santiago Pedraz más actuaciones en el marco del caso Leire, y reclama que la Fiscalía General del Estado informe sobre las reuniones que se mantuvieron en la sede del Ministerio Público con miembros de la trama, después de que el informe de la UCO incluido en el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, informara de al menos cinco reuniones de Díez en el organismo, además de contactos con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En un escrito remitido al juez Pedraz, donde también solicita la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, Anticorrupción pide que reclame un informe a la Fiscalía General del Estado que contenga, por una parte, las denuncias formuladas por Koldo García o sus abogados, después de que el informe de la UCO dejara constancia de que hubo cinco denuncias, la mayor parte provenientes de su defensa, Ismael Oliver, a raíz de la cual se habrían iniciados expedientes internos contra los investigadores.
Además, Anticorrupción solicita que en ese informe el Ministerio Público se incluya también la relación de "reuniones mantenidas" en la sede del organismo público entre los meses de abril de 2024 a junio de 2025 por parte de los miembros de la trama: la propia Díez, el abogado a sueldo del PSOE, Jacobo Teijelo, José García Cabrera, Javier Pérez Dolset y el propio Oliver.
En el informe de la Guardia Civil se hace referencia a cinco reuniones, y en alguna de ellas Díez fue geolocalizada mediante una aplicación de navegación que le situaba en la calle Fortuny, donde se encuentra la sede de la Fiscalía General del Estado. En esas reuniones, a tenor de lo expresado por Díez en distintas conversaciones, la Fiscalía se habría movido para iniciar investigaciones internas contra los agentes que investigaban causas que afectaban al Gobierno. Unos expedientes iniciados, a su vez, a raíz de las denuncias interpuestas por la defensa de Koldo, en coordinación con la propia Díez.
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