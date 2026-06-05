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Caso Leire

Pedraz accede a la petición de la UCO y reclama la información bancaria durante dos años del PSOE y las cuentas de Leire Díez

La Guardia Civil extiende sus sospechas tras serle aportada una factura que apunta a que se pagó a la trama inflando el precio por publicidad de las Elecciones Europeas en 2024 en un medio digital

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ana Cabanillas

Juan José Fernández

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a las peticiones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la trama de Leire Díez y ha solicitado a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) que elabore un informe que contenga toda la información de movimientos bancarios del PSOE durante los ejercicios de 2024 y 2025, el periodo que coincide con la actividad de la supuesta 'fontanera' Leire Díez.

También se pide la misma información sobre varios de los imputados en este procedimiento, que indaga pagos realizados desde el partido en el Gobierno para alimentar una trama que buscaría sabotear causas judiciales que afectan a sus miembros.

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En concreto, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se pide información sobre "cuentas bancarias en las que figuran como titulares, autorizados o cualquier otra figura; Imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo; relaciones societarias (Socios y Administradores, sociedades de las cuales es Administrador o Socio, autorizado en cuentas bancarias de personas jurídicas, participantes y participadas, representantes y representados)". Añade que, "en su caso" se parte presentación del modelo 750 (amnistía fiscal).

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