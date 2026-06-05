CASO LEIRE
El PP cita a la directora de la Guardia Civil al Senado por sus reuniones con Leire Díez
Mercedes González señala que en sus primeras reuniones con Leire Díez no se trató ningún asunto del cuerpo policial.
EFE
La comisión de Interior del Senado va a citar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a una comparecencia urgente la próxima semana para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.
Fuentes del PP han avanzado a EFE que la citación será decidida en una reunión de mesa y portavoces de la comisión que comenzará a las 13:00 horas de este viernes, un órgano en el que ese partido tiene mayoría suficiente para decidir las comparecencias.
El PP ha indicado que citan a González para que dé explicaciones ante la extrema gravedad de lo que hechos que están siendo desvelados en la instrucción del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Según un informe de la UCO, Díez y González se reunieron tres veces entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
González explicó el jueves en un comunicado que en sus dos primeras reuniones no habló con Díez de nada relacionado con la Guardia Civil, y en la tercera la exdirectiva de Correos le propuso la readmisión del comandante Rubén Villalba, implicado en un caso judicial, y ella se negó.
Al ser convocada a una comisión ordinaria del Senado, la fijación de la fecha no tiene exigencias tan estrictas como en los casos de las comisiones de investigación, que tienen una normativa específica.
En una publicación en X este viernes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha escrito sobre este asunto: "Mienten a todo el mundo y todo el tiempo porque saben que lo que estamos conociendo es verdad".
Ha añadido que, por eso, tanto González como su superior, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "están tardando en dimitir".
Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha escrito, también en X, que "Sánchez y el PSOE han mentido con la cloaca desde el primer momento", porque "nadie conocía a Leire y resulta que la pagaban desde Ferraz".
"Marlaska decía que no había reuniones y ahora lo reconocen. Que se vayan, que se vayan todos de una vez y dejen de arrastrar así la imagen de nuestro país", ha añadido García.
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