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Sánchez ve "muy emocionante" que León XIV reconozca el compromiso de España por la paz

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Javier Vendrell Camacho

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Sánchez ve "muy emocionante" que León XIV reconozca el compromiso de España por la paz

Javier Vendrell Camacho

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "muy emocionante" que el papa León XIV agradeciera ayer el compromiso de España con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz. En una entrevista en Radio Primavera Sound, el presidente del Ejecutivo se ha manifestado así al ser preguntado por las palabras de ayer del pontífice en el Palacio Real de Madrid.

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