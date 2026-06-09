Feijóo y Abascal elogian los mensajes del Papa aunque Vox marca distancias con la doctrina del Vaticano

La visita del Papa a España, que este martes continúa en Barcelona tras la primera etapa en Madrid, tiene una triple dimensión eclesial, social y política que permite testar varias realidades en nuestro país. Atendiendo al último de los aspectos, las dos formaciones de la derecha y de la extrema derecha, el Partido Popular (PP) y Vox, han recibido con parabienes y elogios al Pontífice, dado en principio al importante porcentaje de católicos entre su base electoral, aunque Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal (condenados a entenderse para alcanzar el Gobierno central, como está ocurriendo de nuevo en las comunidades autónomas) han marcado acentos e incluso fondos muy distintos en el recibimiento a León XIV.

De entrada, no escapa a nadie el antagonismo que en ocasiones ha mostrado Abascal con el Vaticano, singularmente en las cuestiones que afectan a las políticas migratorias. Las mismas discrepancias, por otra parte, que mantienen con el centro del poder católico los correligionarios internacionales del presidente de Vox. Tampoco supone novedad que Feijóo no es, precisamente, el líder de la derecha española que más próximo es personalmente a la Iglesia católica y a su doctrina. Baste decir que se trata el primer presidente del PP que sin ambages ha defendido el derecho al aborto, con esta textualidad.

Sin embargo, el líder de la oposición evitó poner pero alguno al fondo y a la forma de la visita, como él mismo expresó en las redes sociales para dar cuenta de la audiencia que le concedió este lunes León XIV en la Nunciatura, su alojamiento durante los días en la capital. "El papa León XIV nos recuerda que una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas. Y España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas. Por eso el PP siempre tendrá en los principios del humanismo cristiano uno de sus pilares. Siguiendo su consejo, alzamos la mirada para mirar al futuro con esperanza, defender la solidez de nuestras convicciones y seguir construyendo juntos una sociedad más justa", compartió con sus seguidores, en línea con lo que él mismo había manifestado horas antes, en el patio del Congreso, después de la sesión solemne y conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado en la que se produjo uno de los discursos más señalados de la visita. El mismo lugar en el que Abascal, cuidando en todo momento el tono de respeto e incluso de elogio a León XIV, comenzó a poner los puntos sobre las íes al fondo del mensaje del Pontífice, mientras que Feijóo se limitó a manifestar que suscribía sus palabras "de la A a la Z".

Interpelados por el discurso del Papa

De lo dicho por el Papa dentro del hemiciclo, ante los diputados y senadores, había interés en saber si los líderes o dirigentes conservadores se sentían apelados por las alusiones o críticas a la polarización política y, claro, por su mensaje sobre la inmigración. Lo primero fue contestado así por Abascal, en su citada atención a los medios en el patio de la Cámara Baja: "Yo estoy plenamente de acuerdo en que debemos evitar la polarización entre los políticos honrados y llegar a acuerdos para combatir a las mafias y para combatir a los delincuentes", afirmó en referencia a los casos de corrupción que salpican al PSOE. Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, hizo su propia interpretación de la llamada del Papa a la concordia, con frases que no tardaron en quedar prendidas en titulares y comentarios, como la de que "la discrepancia no conlleva humillación". El dirigente donostiarra afirmó sentirse "interpelado" por el discurso, particularmente "en un momento en el que la política se ha convertido en algo tan desagradable".

En cuanto a la dignidad de la persona migrante, Sémper contestó: "Nosotros creemos en la dignidad del ser humano, independientemente de dónde haya nacido, cuál sea su religión, su orientación sexual o su origen. Y lo que siempre hemos dicho es que las personas migrantes que vienen a España buscando un futuro mejor deben ser tratadas con dignidad, que es lo que muchas veces hemos criticado del Gobierno, por su no política de inmigración".

Mucho más concreto, y duro aunque críptico con el Papa, fue Abascal. "Yo he escuchado muy atentamente las palabras en relación con la inmigración, yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso", comenzó diciendo el líder de Vox, que terminó lanzando este dardo velado: "La necesidad de acogida al débil, al inmigrante, al extranjero... es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV, y hasta tal punto lo entiende bien, también, León XIV, que se distingue entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrar. A mí me gustaría una política migratoria igual para España", sentenció.

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Dentro de un papado largo, como el que a priori podría protagonizar León XIV, elegido hace solo un año y de 70 años de edad, no es imposible que una visita a España se repita con Feijóo en la Moncloa y Abascal como su socio, dentro o fuera del Gobierno. Y puede que entonces las discrepancias expresadas con sordina por el líder de Vox adquieran un tono de mayor envergadura.