Caso David Sánchez
Última palabra de Gallardo en el juicio por el caso David Sánchez: "Ya nos han condenado socialmente"
El expresidente de la Diputación de Badajoz reitera su inocencia y lamenta que las acusaciones populares hayan "distorsionado" lo que ha ocurrido en la Sala por interés político
Belén Castaño Chaparro
"Ya nos han condenado socialmente". Es lo que ha dicho Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, al ejercer el derecho a la última palabra en el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial, que este martes queda visto para sentencia.
Gallardo ha reiterado su inocencia y la de los otros 10 investigados que lo acompañan en el banquillo. "La única culpabilidad es no tener las mismas ideas que las acusaciones populares", ha afirmado.
El expresidente de la diputación ha lamentado que hayan tratado de "distorsionar" lo que ha ocurrido en la Sala con un interés político y para hacer "un juicio mediático paralelo".
Turno de David Sánchez
David Sánchez ha declinado ejercer su derecho a la última palabra, como otros de los investigados. Sí lo han hecho Ricardo Cabezas, Francisco Martos, Manuel Candalija y Félix González, que han reconocido que este procedimiento ha sido "un calvario" en el que han sufrido "acoso mediático" y han puesto en valor el trabajo realizado por la diputación pacense en favor de los municipios y, especialmente, el del Área de Cultura.
En la última sesión, han expuesto sus alegatos finales Raúl Montaño y Salvador Morillas, abogados de Ricardo Cabezas y Luis Carrero, respectivamente. Montaño ha asegurado que hasta altura del procedimiento aún no sabe de qué tiene que defender a su cliente. Quién influye o sobre quién influye Ricardo Cabezas?, se ha preguntado el letrado, que ha recordado que el "derecho de defensa es sagrado".
Montaño ha mantenido que su representado solo ejerció su actividad como político, cumpliendo con su obligación de dar un visto bueno "preceptivo y obligatorio" a un expediente para la creación de la plaza de Carrero, justificada con un informe técnico, necesaria y que cumplía con la legalidad. "Si este señor sale condenado, ¿alguien va a querer ser diputado?", ha cuestionado.
Por su parte, el abogado del exasesor de Moncloa, ha calificado como "un Libreto de ficción" el juicio por el presunto enchufe de su cliente y David Sánchez en la Diputación de Badajoz. "Su único pecado es ser amigo del hermano de Pedro Sánchez", ha dicho el letrado durante su informe final.
Morillas ha defendido que la plaza de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas que se adjudicó a Carrero en 2023 era necesaria, que no se creó para adjudicársela a él ni tampoco para que le hiciera el trabajo de David Sánchez, que, aunque hubiera querido no podría, "porque no es músico".
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