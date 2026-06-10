Parlamento
DIRECTO | Nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno
El Congreso de los Diputados recupera este miércoles la actividad parlamentaria con una sesión de control al Gobierno
EP
El Congreso de los Diputados recupera este miércoles la actividad parlamentaria con una sesión de control al Gobierno, tras la histórica visita del papa a las Cortes Generales. El Palacio de la Carrera de San Jerónimo será escenario de un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el trasfondo de los procesos judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo y los pactos y negociaciones entre el PP y Vox en Castilla y León y Andalucía.
Precisamente, Sánchez comparecerá en el Congreso el próximo 24 de junio para dar cuentas sobre las últimas informaciones relativas a los presuntos casos de corrupción.
Es la fecha que se ha fijado este lunes en la Junta de Portavoces tras la solicitud de comparecencia que registró el jefe del Ejecutivo hace más de una semana. Casi de forma simultánea a su petición, registraron otra solicitud de comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís y Sumar amagó con hacerlo si no lo hacía a petición propia.
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