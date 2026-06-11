Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias tras la imputación de Zapatero y la trama de Leire Díez

El barómetro de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja el primer gran golpe a las expectativas electorales del PSOE tras la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y la reactivación de la investigación a la llamada 'fontanera del PSOE' Leire Díez y al exsecretario de organización del partido Santos Cerdán por una supuesta trama para intentar frenar las causas sobre los casos de corrupción que afectan al presidente Pedro Sánchez y su entorno. Según la encuesta, Sánchez pierde cinco puntos respecto a mayo y el PP sube dos puntos, lo que reduce la ventaja de los socialistas, en solo un mes, a 11 a cuatro puntos.

El sondeo mantiene en cabeza al PSOE con el 31,3% de los votos, 4,9 puntos menos que en mayo, cuando ya daba signos de estancamiento pese a que el barómetro se había realizando antes de la imputación de Zapatero. Los populares de Alberto Núñez Feijóo encadenan la segunda subida consecutiva y se colocan con el 27,1% de los sufragios, 2,2 puntos más que en la encuesta anterior. La recuperación del PP ha frenado de nuevo a Vox, que se deja cuatro décimas en el último mes y se queda con el 15,8% de las papeletas. Y también de forma directamente proporcional, la fuerte caída socialista ha dado aire a Sumar tras varios sondeos en retroceso: la coalición de Yolanda Díaz obtendría el 6,4%, siete décimas más que en mayo. Podemos también araña tres décimas y se sitúa en el 2,8%, mientras que Se Acabó la Fiesta baja medio punto, hasta el 1,9%.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico interactivo del Barómetro del CIS de junio de 2026.

Fue el pasado 19 de mayo cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, imputó a Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal. En concreto, sitúa al expresidente como líder de una organización "jerarquizada y estable" para obtener beneficios de manera ilícita, haciendo valer sus contactos y sus acceso a altos cargos de la Administración.

Una semana después, el 27 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede del PSOE para obtener documentación por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sobre supuestos pagos del partido a la trama que buscaba información contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad por la que ya se investigaba a Leire Díez en los juzgados de Plaza de Castilla.

Gráfico que muestra la evolución de la estimación de voto del CIS. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En paralelo, Pedraz imputó a Cerdán, a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, y después, cuando se conoció el sumario, salieron a la luz las agendas de Díez, en las que aparecen las siglas P. S., sus reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y sus conversaciones entre otras con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a la que informaba de sus gestiones.

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Estos casos llevaron al líder del PP a insistir en la reclamación de elecciones e, incluso, puso sobre la mesa una posible moción de censura instrumental para comprobar la posición de PNV y Junts, cuyos votos requeriría para apear a Sánchez de la presidencia del Gobierno. Pero, aunque estos dos partidos ya piden que acabe la legislatura, ambos rechazaron un eventual apoyo al PP. Por su parte, desde el Gobierno se denuncia la existencia de una operación para tumbar a Sánchez, quien ha respondido anunciando que prepara el proyecto de Presupuestos para 2027.