Feijóo pide que "la honestidad vuelva a la vida pública"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reivindicó este jueves el "talento" y el "mérito" por encima de la pertenencia a un partido político como baremos que le guiarán si después de las próximas elecciones generales logra suceder a Pedro Sánchez en la Moncloa. Lo hizo en la VII edición del Foro Taleñto España celebrada en el espacio Matadero de Madrid, donde reivindicó como máxima el que "la honestidad vuelva a la vida pública".

El líder de la oposición pronunció un discurso aludiendo en todo momento de manera velada a los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE, y que la semana que viene tendrán varios hitos, fundamentalmente la comparecencia en los juzgados de la mujer del presidente, Begoña Gómez, a la que se le podría abrir juicio oral, y la primera citación en la Audiencia Nacional del ex presidente del Gobierno y ex secretario general de los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero. Sin olvidar la comparecencia en la comisión de Interior del Senado, el próximo martes, de la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, para que aclare sus encuentros con la conocida como 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a negar en un primer momento, y que González terminó admitiendo aunque restándoles importancia. Y tampoco la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el caso mascarillas, que podría suponer la primera condena para un dirigente socialista ligado a Sánchez, como el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Un fallo que bien podría producirse la semana que viene o incluso antes.

"Yo hoy no vengo aquí a hacer el inventario de las tramas, de los sumarios, de los detalles, de los personajes sórdidos... vengo a intentar ofrecer una salida a nuestro país, vengo a hacer un alegato contra la resignación, y a decirles que la situación es grave, pero no irreversible, y que el cambio que necesita España pasa por una reivindicación del talento", reflexionó Feijóo al respecto ante los asistentes al foro.

Feijóo se presentó en el mencionado foro planteando toda una declaración de intenciones: "Quiero ser el presidente que fomente el talento en España". Un aserto sobre el que profundizó así: "El talento hay que cuidarlo para que dé su fruto, porque es mucho más delicado de lo que parece", aseveró, al tiempo que indicó: "Lo que los poderes públicos podemos hacer por el talento es apoyarlo, ponerlo fácil, crear entornos para que este talento se consolide y para que fructifique".

El presidente de los populares señaló asimismo tres enemigos del talento, que serían "la inacción, el falso igualitarismo y la corrupción". Sobre este último, se explayó así: "Es un enemigo letal, porque el talento en nuestra vida económica no puede salir adelante sin la limpieza de la vida pública". Para Feijóo, la corrupción "daña la credibilidad de las instituciones y la marca del país, daña la seguridad jurídica" y "empeora la gestión y los servicios públicos, lo que impacta directamente en la competitividad y en el bienestar", además de quebrar "la confianza de los ciudadanos".

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A modo de conclusión, Feijóo realizó este llamamiento ante los asistentes al foro: "Lo que tenemos que conseguir es que España sea el mejor país del mundo para trabajar, para emprender, y para desarrollar el talento. Mi obsesión es convencer a los españoles de que lo podemos hacer juntos. Sin muros, sin enfrentamientos estériles, sin sumarios, sin UCOS, sin UDEF, sin fiscales... lo podemos hacer juntos, porque lo hemos hecho durante muchos años", concluyó, aludiendo de nuevos a esos escándalos.