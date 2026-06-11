Hacienda activa el proceso para aprobar el nuevo modelo de financiación y fija fecha para las reuniones con las comunidades

El ministerio de Hacienda que lidera Arcadi España pretende aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Ministros antes de verano. Para ello, ha comenzado a agendar ya las primeras reuniones bilaterales con algunas comunidades autónomas, según ha podido saber este diario. La mayoría se agolparán previsiblemente en la última semana de junio, como explican fuentes de las consejerías autonómicas de Hacienda consultadas. Con Castilla-La Mancha, por ejemplo, se ha fijado el próximo 22 de junio. Por parte del Gobierno se sentará el secretario de Estado, Jesús Gascón, y por el gobierno castellanomanchego lo hará el consejero Juan Alfonso Ruiz. La intención es celebrar estas reuniones por orden de aprobación de los estatutos, aunque con la Generalitat todavía no se ha consensuado una fecha.

Estos encuentros bilaterales, sobre los que ya han avanzado su rechazo a sentarse comunidades gobernadas por el PP como la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, son el paso previo a la discusión multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El proyecto se llevará a este órgano y posteriormente al Consejo de Ministros, cuya última reunión antes del parón estival se celebrará el 28 de julio. Tras ello se enviará al Congreso para arrancar su tramitación.

En el Gobierno se han fijado como objetivo que pueda aprobarse definitivamente en el siguiente periodo de sesiones para que entre en vigor el 1 de enero de 2027. Sin embargo, no cuenta con los apoyos necesarios, ante las posiciones reacias de Junts que esperan sortear. Una abstención de los posconvergentes sería suficiente.

En Hacienda insisten en su voluntad de negociar con “normalidad” y tratar de llegar a acuerdos, aunque son conscientes de las dificultades, máxime a un año de las elecciones autonómicas. La financiación es históricamente un arma arrojadiza y el hecho de que las bases para el nuevo modelo fuesen ratificadas en primera instancia por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en Moncloa alientan el argumento del agravio territorial, como se ha visto en el reciente ciclo electoral autonómico.

El ministro Arcadi España aseguró tras dar a conocer su intención de activar esta ronda de reuniones que “la voluntad de diálogo es constructiva” y llamó a todas las comunidades a sentarse a negociar pata intentar acercar posiciones. Asimismo, se abrió a consensuar modificaciones para rebajar el rechazo en las filas del Partido Popular o, incluso, el escepticismo entre presidentes autonómicos socialistas.

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los más críticos en el partido con el proyecto por surgir de un acuerdo con ERC, había reclamado contar con toda la documentación y la letra pequeña del nuevo modelo para sentarse a negociar. Asimismo, elevó la presión para que la prevista ronda de contactos bilaterales no sea un debate “placebo” sin garantías para condicionar la redacción del proyecto.

Tramitación paralela a los Presupuestos

En Moncloa quieren que la tramitación de la financiación autonómica sea paralela a la de los Presupuestos de 2027. Los primeros hitos para las cuentas públicas se producirán también antes del verano. Se comenzará con la presentación del cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros del próximo 23 de junio y se continuará con la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit a mediados de julio.

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Los pasos para la elaboración de los Presupuestos que se darán en estas próximas semanas coinciden con un escepticismo cada vez mayor entre los socios, cuando no un rechazo por la presión de Junts y PNV para adelantar las elecciones generales. En Moncloa aseguran que su intención es seguir los tiempos “normales” de la tramitación de los Presupuestos, por lo que deberían llevarse al Congreso antes de que acabe el mes de septiembre. Se abriría entonces un plazo de entre dos o cuatro semanas para presentar enmiendas hasta la prueba de fuego de la votación de totalidad.