Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Leire Díez.

Leire Díez. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
  4. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
  6. Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  8. Aparatoso accidente en Oviedo: un siniestro con cinco vehículos implicados provoca largas retenciones

El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad"

El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad"

El Tuvi confesó a un amigo que mató a la mujer embarazada "por vacilarme"

El Tuvi confesó a un amigo que mató a la mujer embarazada "por vacilarme"

EN IMÁGENES: El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad"

EN IMÁGENES: El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad"

Calor en las aulas, frío en los despachos

Calor en las aulas, frío en los despachos

La Calzada centra en la salud su escrito al Defensor del Pueblo por los camiones

La Calzada centra en la salud su escrito al Defensor del Pueblo por los camiones
Tracking Pixel Contents