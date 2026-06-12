'Caso Zapatero'
El portavoz de Zapatero pide perdón "por haber inducido a error" sobre las joyas encontradas, que dijo que valían entre 30.000 y 50.000 euros
La tasación encargada por el juez las valora en 1,3 millones de euros
Luis Arroyo asegura que el expresidente dará explicaciones ante el juez "también sobre eso"
El portavoz autorizado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha pedido perdón en sus redes sociales "por haber inducido a error sobre el valor de las joyas" del dirigente socialista. En su día, el consultor político aseguró, por indicación del expresidente, que estaban valoradas en una cuantía de entre 30.000 y 50.000 euros.
La tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional ha calculado que las piezas encontradas en el despacho del expresidente pueden estar valoradas en 1,3 millones de euros. La valoración ha sido realizada por la histórica joyería Ansorena en colaboración con el Instituto Gemológico Español.
Arroyo ya añadido en X que Zapatero "dará explicaciones ante el juez" también sobre el valor y el origen de esas joyas. "Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad" porque "no concibo la comunicación de otro modo", ha indicado Arroyo a continuación.
El también presidente el Ateneo de Madrid fue designado por Zapatero como su portavoz desde el momento en el que se conoció su imputación. El expresidente declarará ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el próximo miércoles 17 de junio y el jueves 18. En un primer momento, las joyas encontradas en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid fueron atribuidas por el expresidente a distintas herencias de su madre y su suegra y a regalos recibidos en viajes.
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