Corrupción en el PSOE
El PP cita en el Senado a Marlaska y a la Fiscal General por el caso Leire
Teresa Peramato comparecerá la semana que viene y el ministro del Interior el último día de junio
El Partido Popular (PP) continúa sin tregua su ofensiva política contra los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, anunció este viernes dos nuevas comparecencias en la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta, merced a la mayoría absoluta de los populares, sobre el 'caso Koldo', que luego se ha ido ampliando al resto de escándalos, y por la que ya han pasado, entre otros, el propio Pedro Sánchez y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. También en otras comisiones ordinarias. El próximo viernes, día 19 de junio, tendrá que comparecer en la de Justicia la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el martes 30 de junio el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este ya en la comisión de investigación.
El primer partido de la oposición les convoca a ambos por el caso de Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de Ferraz, y en relación a la agenda y a los encuentros de esta ex militante socialista. Peramato, sucesora del inhabilitado Álvaro García Ortiz, será interrogada por los encuentros de Díez con el ex número dos de la Fiscalía, Diego Villafañe, admitidos ya por el Ministerio Público, mientras que Marlaska tendrá que informar a los parlamentarios de las entrevistas de la 'fontanera' con la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, quien por su parte, y como ya estaba previsto, comparecerá este próximo martes también en el Senado, aunque en este caso en la comisión de Interior.
Para la portavoz del PP en el Senado, hay una conclusión clara sobre la trama que buscaba extorsionar a jueces, fiscales y mandos policiales en connivencia con delincuentes implicados en tramas como la de hidrocarburos: "Leire planeó, García Ortiz ejecutó y P.S. ordenó", señaló citando las siglas aparecidas en la agenda de Díez y que podrían corresponder al nombre de pila y primer apellido del jefe del Ejecutivo.
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