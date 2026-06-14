Feijóo y Abascal apoyan por primera vez al mismo candidato en Colombia: el 'outsider' ultra De la Espriella

La fragmentación de la derecha es una realidad innegable en todo el mundo, que en España comenzó a hacerse patente a partir de la irrupción de Vox en la vida institucional en 2018, primero en el Parlamento de Andalucía y apenas un año después en el Congreso de los Diputados. Y como consecuencia de la misma el Partido Popular (PP) y los de Santiago Abascal suelen tener, cada uno, sus respectivos correligionarios u homólogos fuera de nuestras fronteras, tanto en Europa como al otro lado del Atlántico.

Verbigracia: Abascal respaldó en las recientes elecciones en Hungría al ya ex primer ministro Viktor Orbán, su socio y compañero de filas en Patriotas, la organización que preside el líder de Vox, mientras que Alberto Núñez Feijóo optó por su sucesor, Péter Magyar; en Italia Abascal se identifica con la primera ministra Giorgia Meloni (con la que trabó una estrecha relación mucho antes de que se pudiera siquiera imaginar su éxito político) y Feijóo con Forza Italia, la formación de la derecha transalpina fundada en su día por Silvio Berlusconi y que pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), o en Argentina, por poner un ejemplo en Latinoamérica, el líder de Vox también tuvo la audacia de apostar por Javier Milei cuando era apenas un extravagante senador de ideas libertarias, mientras que el líder del PP mantiene buenas relaciones con la derecha tradicional de ese país, liderada por el expresidente Mauricio Macri. Unos y otros comparten a grandes rasgos proyecto, ideas y, claro está, las peculiaridades de sus respectivas rivalidades. Feijóo, por ejemplo, ha tratado con los dirigentes del partido de Macri sobre la dificultad de enfrentar fenómenos como el de Milei para una formación conservadora tradicional, como es el PP.

Pero ante la sorpresa que el pasado 31 de mayo supuso la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia del joven abogado ultra Abelardo de la Espriella, todo un 'outsider' que derrotó por escaso margen, aunque contra pronóstico, al izquierdista Iván Cepeda, las cosas parecen haber cambiado, o haber empezado a cambiar. Ambos se medirán de nuevo, en la segunda vuelta, el próximo fin de semana, en unos comicios tan reñidos como agitados, donde incluso el presidente saliente, el también izquierdista Gustavo Petro, ha denunciado un supuesto fraude en las votaciones, que se saldaron con el triunfo de De la Espriella por una diferencia de algo más de medio millón de votos, casi irrisoria, sobre todo en un país de esas dimensiones, con más de cincuenta millones de habitantes.

"Le deseo éxito en la segunda vuelta"

Poco después de la sorpresa en las urnas, Feijóo no dudó en dejar claro en un mensaje en las redes sociales del lado de quién estaba, tras una primera vuelta que había tenido, entre sus contendientes, a Paloma Valencia, la candidata de Centro Democrático, la formación fundada por el expresidente conservador Álvaro Uribe. No se explayó demasiado el presidente del PP, pero dejó clara su apuesta: "Mis felicitaciones a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las presidenciales. Le deseo éxito en la segunda vuelta", tuiteó de manera tan escueta como nítida, en un mensaje que fue más allá de la cortesía, y que perfectamente podía haber omitido.

El engarce del perfil de Feijóo -considerado en muchos aspectos, y pese a las invectivas de la Moncloa y el PSOE en su contra, un líder de carácter más bien moderado- con el del joven candidato presidencial de la extrema derecha colombiana se antoja difícil. De la Espriella se ha destapado con unos modos asemejables a los de Donald Trump (no duda en arremeter contra periodistas en público, tildándolos de ignorantes, al más puro estilo del presidente de Estados Unidos, y hasta tiene demandas contra una veintena de informadores) y con mensajes próximos incluso al presidente ultra de El Salvador, Nayib Bukele, por ejemplo con su propuesta de crear varias megacárceles en su país.

Pero además, De la Espriella tiene un pasado sin un ápice de experiencia en la administración (algo muy valorado siempre por Feijóo, ateniendo a su propia trayectoria como persona que llegó antes al servicio público que a la militancia política) y con episodios entre polémicos y turbios por su actividad como abogado. El posible próximo presidente colombiano ha ejercido de defensor, curiosamente, de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, y también de personas vinculadas con la violencia paramilitar en Colombia. Desde las cuentas bancarias de Saab, y según una investigación del periodista colombiano Daniel Coronell, habrían salido pagos a De la Espriella de cerca de 400.000 dólares provenientes de empresas con las que el testaferro del expresidente venezolano habría hecho negocios ilegales en Venezuela.

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No es ningún secreto que una de las grandes noticias políticas de 2026, en España, es el nuevo acercamiento entre el PP y Vox, que vuelven ya a gobernar juntos tres comunidades autónomas: Extremadura, Aragón y Castilla y León, y puede que pronto Andalucía. Una entente que hace presagiar otra de mayor envergadura para el Gobierno central, si después de las próximas elecciones generales Feijóo logra, esta vez, desalojar de la Moncloa a Pedro Sánchez. Pero casos como el del apoyo común a De la Espriella, al que Abascal recibió el pasado mes de enero en Madrid, parece incluso acercar más al PP con Vox, que esta misma legislatura se enfrentaron por el recibimiento en el Parlamento al propio Petro, boicoteado por Vox y aplaudido por Feijóo dentro de la cortesía institucional.