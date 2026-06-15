El técnico de Vivienda imputado por Les Naus: "Apliqué lo pactado sobre la unidad de convivencia, pero al estallar el escándalo mis jefes no me dejaron ni hablar"

"No había modo de comprobar los visados, tenías que fiarte de lo que decía el ciudadano". Este es el panorama del Servicio Territorial de Vivienda descrito ante la jueza por el técnico de la Generalitat imputado por las polémicas adjudicaciones de pisos protegidos en el residencial Les Naus. Roberto Palencia visó los 140 expedientes de solicitudes de la urbanización de La Condomina, entre ellos el de su mujer, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret, y también imputada. Según las explicaciones de Palencia ante la magistrada, había diferentes decretos sobre viviendas protegidas que cambiaban el concepto de lo que era la "unidad de convivencia", un concepto fundamental para valorar las solicitudes.

Las discrepancias entre lo que declaró Palencia y lo que dijeron en su día dos altos funcionarios del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, sus jefes, han motivado que estos hayan sido citados de nuevo a declarar como testigos el próximo miércoles en el juzgado.

Durante el interrogatorio a Palencia, la Fiscalía insistió en preguntar por qué se permitió a casados adquirir pisos sin declarar los ingresos de sus cónyuges. El técnico se escudó en que el decreto en vigor entonces obligaba a valorar la "unidad de convivencia" (quién vive bajo el mismo techo) y no la "unidad familiar" (el matrimonio a ojos de Hacienda). Al estar unidos en separación de bienes, bastaba con que el comprador firmara una declaración responsable asegurando que no iba a vivir con nadie para que la administración diera por buena su palabra. Según explicó, en la Conselleria de Vivienda se adoptó el acuerdo de dar por buenas todas las solicitudes presentadas por los ciudadanos a través de una declaración responsable.

"Otra cosa hubiera sido que se estableciera un sistema de controles para ir verificando posteriormente que las personas declaradas en la unidad de convivencia realmente eran las que vivían allí. Pero esto es algo que no existe en la norma", recalcó.

Sin embargo, no hay constancia de cuándo se adoptó ese criterio. Cuando estalló el escándalo destapado por INFORMACIÓN, el funcionario, que era jefe de sección de Vivienda Protegida en la dirección territorial de Alicante desde 2019, fue llamado al despacho de sus superiores. "Traté de recordarles que habíamos fijado ese criterio, pero no me dejaron ni hablar. Mi jefa me dijo: ‘Que sepas que me has jodido mi carrera administrativa’", relató. En este sentido, aseguró que en la revisión de expedientes por sus sucesores se habían equivocado al aplicar de manera retroactiva el criterio de "unidad familiar". Estos funcionarios declararon que Palencia admitió su error, con la expresiva frase de "la he cagado" y que asumía su responsabilidad, lo que dista mucho de lo declarado después en sede judicial.

Omisiones de documentación

Palencia aseguró ante la magistrada que asumió el visado de las 140 viviendas de Les Naus a raíz de que la funcionaria que lo tenía asignado fuera trasladada a otro departamento. "No podían quedar esos expedientes paralizados", dijo, aunque matizó que desconocía que entre los solicitantes estaba su mujer. Se da la circunstancia, dijo, de que en aquellos días había una nueva aplicación informática para los visados y "nadie sabía utilizarla". Ni siquiera los datos de renta del solicitante, ni del catastro para acreditar que no eran propietarios de más viviendas se incorporaban automáticamente. Lo tenía que hacer él manualmente, aseguró. Estos datos no estaban en el expediente de su mujer. "No entiendo por qué. Yo los metí. Pongo la mano en el fuego. Se habrán traspapelado seguro", aseguró tajante ante la magistrada. Cuando se le llamó la atención de que esas omisiones estaban también en otras solicitudes, dijo que no se lo explicaba y que tenía que haber un error.

Palencia consideró que no era necesario informar a sus superiores de que su mujer era una de las adjudicatarias. "Mi trabajo aquí era meramente administrativo y de trámite, yo no decidía nada". Del mismo modo, tampoco vio oportuno informar a sus compañeros de este hecho. "Era algo privado", dijo.

El funcionario respondió que, tras separarse de su mujer, optaron porque cada uno tuviera su propia vivienda, aunque sin formalizarlo legalmente. Dijo que fue él quien informó a su pareja de que se iba a llevar a cabo la promoción de Les Naus, aunque "daba por sentado que no se lo iban a dar porque estaba todo requetevendido". Sin embargo, "tuvo la suerte de que en la lista de espera se produjera una baja y la llamaran", dijo.

Otro de los bloques del interrogatorio estuvo centrado en la relación entre Palencia y el promotor de Les Naus, Francisco Ordiñana. No solo admitió que lo conocía, sino que incluso llegó a hacer un informe en contra en 2019 cuando tramitó el primer expediente. "Nunca le dije que mi mujer estaba interesada en comprar un piso allí y a ella le dejé claro que no debía decir que iba de mi parte", aclaró.

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Nueva tanda de declaraciones

El juzgado que investiga las presuntas irregularidades ha vuelto a llamar como testigos a la jefa del servicio territorial de Vivienda y al secretario territorial adjunto. Ambos ya comparecieron ante la jueza, pero deberán aclarar discrepancias con lo declarado por Palencia. También han sido citados este miércoles los promotores que optaron a la parcela del residencial, así como los que impugnaron el pliego, entre ellos el representante de Provia, Jesualdo Ros.