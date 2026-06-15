Investigación a la mujer del presidente
El tribunal de instancia permite que Begoña Gómez entre por el garaje a la vista preliminar con el juez Peinado
El instructor le comunicará su intención de sentarla ante un jurado por cuatro delito de corrupción y estudiará medidas cautelares
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, entrará este lunes al Tribunal de Instancia de Madrid por el garaje, en cumplimiento del acuerdo gubernativo dictado por la presidenta de este órgano, la magistrada María Jesús del Barco. Se sienta por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, que la imputa cuatro delitos de corrupción y la ha citado para una vista preliminar obligatoria antes de cerrar su instrucción y sentarla ante un tribunal del jurado.
La presidenta del tribunal ha accedido a lo solicitado por María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, para evitar que tenga que entrar a pie por la puerta, algo que sí tendrán que hacer el resto de imputados -su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-- así como su abogado, el exministro de Justicia Antonio Camacho y el resto de partes personadas.
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