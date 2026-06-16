La directora de la Guardia Civil explica en el Senado sus contactos con Leire Díez

Entre peticiones del Partido Popular de que presente su dimisión o sea cesada, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González comparece este martes ante la Comisión de Interior del Senado. Lo hará acorralada por los datos de la Unidad Central Operativa (UCO), que ha acreditado al menos tres encuentros suyos con Leire Díez, la investigada ‘fontanera del PSOE’ acusada de orquestar una trama para desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y su partido. Los populares la citan para que explique “quién le mandó reunirse tres veces con la 'fontanera' de Ferraz”, “por qué borró sus conversaciones” y “por qué sigue en el cargo”, una vez que se conoció que ha mantenido contactos con Leire Díez.

El Gobierno y el PSOE mantienen su confianza en González. El propio Pedro Sánchez manifestó "la confianza en la profesionalidad y honestidad de la directora de la Guardia Civil". Mientras, PP y Vox cargan contra la directora del instituto armado y reclaman que abondone el puesto toda vez que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió que la directora de la Guardia Civil se vio con Leire Díez, pero que “en ningún momento” hablaron de la trama para boicotear causas judiciales. De ahí que el PP vaya a interrogar a la dirigente socialista para que aclare "¿quién le mandó reunirse tres veces con la fontanera de Ferraz? ¿Por qué borró sus conversaciones?", como avanzó la portavoz del PP en la Cámara Alta.

Las explicaciones de González estaban inicialmente previstas para el 11 de junio pero se aplazaron a este martes por el dispositivo de seguridad con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

Ahora, su comparecencia a partir de las 16.00 horas de este martes en la Cámara Alta coincide en una semana que se ha denominada como la 'semana horribilis' del PSOE porque, a la vistilla ante el juez Juan Carlos Peinado de Begoña Gómez este lunes, se suma el miércoles la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama.

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En el último informe de la UCO conocido este lunes - en el marco del caso Leire, que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional - consta que el 'número dos' de la Guardia Civil inició un expediente interno a los investigadores del caso Koldo un día después de que Leire Díez se comunicase con Mercedes González. El nuevo informe acredita que González era conocedora de las maniobras "supuestamente delictivas "de la conocida como fontanera del PSOE, imputada por intentar desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno y quien mantuvo diversas reuniones.