López Miras, presidente de Murcia: "El caso Zapatero ha dejado paralizada a España"

La comparecencia judicial de José Luis Rodríguez Zapatero marcó buena parte del mensaje político lanzado por Fernando López Miras desde el III Foro Económico y Social del Mediterráneo. El presidente murciano aseguró que España atraviesa una situación de "bloqueo permanente" y acusó al Gobierno de estar más pendiente de los juzgados que de los ciudadanos.

Durante un contacto con los medios, López Miras cargó duramente contra el Gobierno central tras la declaración de Zapatero como investigado en el denominado caso Plus Ultra. El dirigente murciano aseguró que la situación trasciende al Partido Socialista y está teniendo consecuencias para el conjunto del país.

"Cómo afecte al Partido Socialista me da bastante igual, lo que me preocupa es cómo está afectando a España", advirtió López Miras, que considera que la investigación judicial sobre el expresidente perjudica la imagen exterior del país y contribuye a una situación de parálisis institucional.

En este sentido, consideró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra "instalado en la supervivencia", más pendiente de los procedimientos judiciales que afectan a su entorno político que de atender los problemas de los ciudadanos. A su juicio, España atraviesa una etapa de "bloqueo permanente" que no solo impide avanzar, sino que provoca retrocesos.

López Miras se mostró especialmente crítico con la comparecencia judicial de Zapatero y aseguró que el expresidente salió de la Audiencia Nacional "peor de lo que entró" y lamentó que no ofreciera explicaciones suficientes sobre los hechos investigados. "Ha pedido una confianza ciega a los españoles que claramente ha dinamitado", afirmó.

El presidente murciano calificó además la situación de "escándalo" y enmarcó la jornada dentro de una "secuencia de escándalos" que, según denunció, rodea al Gobierno y al PSOE. En su opinión, la prioridad del Ejecutivo se ha convertido en garantizar su continuidad política. "Lo que más me preocupa es que ha instalado al Gobierno nuevamente en una huida hacia delante para intentar sobrevivir y no para gobernar", sostuvo.

Estabilidad murciana frente al caos nacional

Frente a ese escenario nacional, López Miras reivindicó el momento económico que atraviesa la Región de Murcia y su contribución al desarrollo del Arco Mediterráneo. Tras agradecer a Prensa Ibérica la organización del foro, defendió que esta área geográfica constituye uno de los principales polos de crecimiento económico de Europa y que la comunidad autónoma desempeña un papel destacado en ese proceso.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró que Murcia figura entre las regiones europeas con mayores tasas de crecimiento, creación de empleo, generación de empresas y capacidad exportadora. López MIras atribuyó estos resultados a una combinación de talento, innovación, impulso industrial y estabilidad institucional.

López Miras aprovechó además para establecer un contraste entre la gestión autonómica y la situación política nacional. Mientras defendió que en Murcia existe credibilidad, estabilidad y capacidad de diálogo, acusó al Ejecutivo central de permanecer instalado en "la crispación, la crisis y el enfrentamiento".

También reclamó una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad entre territorios y rechazó cualquier modelo basado en privilegios. En paralelo, defendió la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan a España ganar peso económico en Europa.

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En la parte final de su intervención, volvió a enlazar la actualidad política con los desafíos económicos pendientes. "España está inmersa en el debate sobre la competitividad y nosotros estamos hablando de las joyas de Zapatero", lamentó. Para López Miras, el país debería concentrar sus esfuerzos en reducir impuestos, eliminar trabas burocráticas y abordar las cuestiones económicas de fondo en lugar de centrar la conversación pública en los problemas judiciales y políticos que afectan al PSOE.