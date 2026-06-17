PP y Junts testean su unidad de acción contra el Gobierno aunque Armengol impide que se vote el adelanto electoral

Dos enmiendas parlamentarias análogas presentadas con apenas media hora de diferencia; una misma intención, que el Congreso de los Diputados inste a Pedro Sánchez a convocar ya elecciones generales y, sobre todo, un clima de no agresión palpable en gestos y palabras. El Partido Popular (PP) y Junts testearon este martes su unidad de acción contra el Gobierno, que solo frustró la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, haciendo valer la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa. El órgano de gobierno del Parlamento vetó las mentadas enmiendas, ambas a una moción presentada por el Grupo Popular que se debatirá este miércoles en el hemiciclo y se votará el jueves, destinadas a solicitar ese adelanto electoral. La moción, por lo demás, denuncia que ni se hayan presentado aún los Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura ni se haya celebrado el Debate sobre el Estado de la Nación, y exige responsabilidades a Sánchez por los casos de corrupción que salpican al PSOE.

La decisión provocó la indignación tanto de la formación mayoritaria de la derecha española como de los nacionalistas catalanes. "La señora Francina Armengol no trabaja ni para el Parlamento ni para los españoles", apuntó la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que se detuvo ex profeso ante los medios justo antes del inicio del pleno semanal, a las tres de la tarde. Ante ellos, y sin ser preguntada, se refirió a la iniciativa que hace un año presentó Junts para instar a Sánchez a someterse a una moción de confianza, que en esa ocasión no fue vetada, algo que a su juicio evidencia un doble rasero de la presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado. "¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se podía? Porque hoy el Gobierno no tiene mayoría, y no quiere que quede reflejado en una votación parlamentaria. Con esta decisión, la Mesa acredita que la legislatura está muerta, que la legislatura ha llegado a su fin", sentenció la portavoz popular.

La indignación se desbordaba en el Grupo Popular. "Esto es el no va más, nos está diciendo que nosotros, el Congreso de los Diputados, que nombramos al presidente, no podemos instarle a que haga algo", bramaban fuentes de los populares. Otras fuentes, más conectada con Génova, tiraban de sarcasmo en forma de interrogación retórica: "¿El Congreso de los Diputados puede aprobar mociones instando a cosas a Netanyahu pero no a Pedro Sánchez?"

"Casualidad"

La indignación era compartida por Junts, en una jornada donde los de Carles Puigdemont y los de Alberto Núñez Feijóo se cuidaron de no mostrar entente alguna en público (la propia Muñoz habló de "causalidad" al ser preguntada por la coincidencia en el tiempo de las enmiendas de ambos grupos parlamentarios, en la misma línea que el diputado de Junts, Josep Maria Cruset) pero convergieron como pocas veces antes en su estrategia.

Algo que no pasó inadvertido al resto del arco parlamentario. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, llegó a hablar de la "antesala de una moción de censura", y remató coloquialmente: "Si se gustan...". Desde Vox, incluso, se restaba en privado trascendencia al movimiento, dado que además los de Santiago Abascal abogan desde siempre por reclamarle a Feijóo una moción de censura y no paso intermedio alguno.

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No hubo, esta vez, reproches cruzados entre el PP y Junts. Ya a comienzo del curso político, en una entrevista en EL PERIÓDICO, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, abrió así las puertas a un entendimiento con esa formación: "Con Junts hemos llegado a muchos acuerdos durante esta legislatura, que sobre todo tienen que ver con política económica, con política fiscal, con mejora de la competitividad de nuestro país... Y por lo tanto esa es una realidad que se ha traducido en distintas votaciones en el Congreso, que han supuesto derrotas del Gobierno de Pedro Sánchez, y han supuesto victorias en bajadas de impuestos o mejora de la competitividad". Una reflexión que ya en su momento levantó muchas ampollas, también en la extrema derecha.