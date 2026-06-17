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Trama del PSOE, en directo: declaración de Zapatero y última hora de la imputación del caso Plus Ultra y las joyas

Joyas, mensajes en un teléfono incautado en EEUU y pagos sospechosos a la empresa de sus hijas: Zapatero responde ante el juez

EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra

El Gobierno teme que el juez decrete medidas cautelares contra Zapatero y considera "claves" sus explicaciones para mantener el apoyo

Zapatero accederá mañana a pie a la Audiencia Nacional

Zapatero accederá mañana a pie a la Audiencia Nacional / José Luis Roca

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Juan José Fernández

José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

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