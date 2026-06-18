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Declaración en la Audiencia Nacional

AUDIO: El juez pregunta "por las dichosas joyas", sobre las que Zapatero no respondió

¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?", preguntó Calama al expresidente, que prefirió no contestar

Audio | No declara sobre las joyas

Audio | No declara sobre las joyas

Javier Vendrell Camacho

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

May Mariño

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama por derivadas del llamado caso Plus Ultra. Pero también por la pieza separada que le ha costado la imputación de dos nuevos delitos- contrabando y fraude fiscal- a partir de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente en la calle Ferraz de Madrid

"Y, ahora, vamos a las dichosas joyas", le dice Calama a Rodríguez Zapatero. No obstante, al estar en instrucción, el juez le comenta que es consciente de que ha "recurrido" su decisión de que explicase en esta misma comparecencia el origen de las joyas, aspecto que con un "si" le confirma el expresidente. Acto seguido, según el audio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Calama le aclara que "el recurso no es suspensivo" porque le lanza la pregunta: "¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?"

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A lo que Rodríguez Zapatero responde: "No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado", en alusión a las joyas que fueron descubiertas en su despacho, y que tienen un valor estimado de 1,3 millones de euros.

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