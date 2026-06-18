Coalición Canaria advierte a Pedro Sánchez: sin Presupuestos "no queda otra" que convocar elecciones

Coalición Canaria ha elevado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez al advertir de que la legislatura difícilmente podrá agotarse si España continúa sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. La diputada nacionalista en el Congreso, Cristina Valido, hizo pinza este jueves con la posición expresada por el PNV y aseguró que, si el Ejecutivo llega prácticamente al cuarto año de mandato sin unas cuentas aprobadas, la convocatoria de elecciones generales sería la única salida posible.

"Si nos acercamos al cuarto año de legislatura sin presupuestos, no queda otra", afirmó la parlamentaria canaria en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, situando a Coalición Canaria en una posición coincidente con la expresada esta semana por otro de los socios de investidura del Gobierno.

La portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, reclamó el miércoles al presidente del Gobierno que presente un proyecto presupuestario y lo someta al respaldo del Parlamento. En caso de no reunir los apoyos suficientes, defendió que corresponde devolver la palabra a los ciudadanos mediante unas elecciones. Una tesis que ahora encuentra respaldo también en las filas nacionalistas canarias.

Advertencia sobre el final de la legislatura

Las declaraciones de Valido se producen en un momento en el que el Gobierno mantiene prorrogadas las cuentas estatales ante la dificultad para garantizar una mayoría parlamentaria estable. La diputada dejó claro que la ausencia continuada de presupuestos acabaría debilitando la legitimidad política de la legislatura.

Aunque evitó hablar de plazos concretos para un posible adelanto electoral, sí vinculó directamente la continuidad del mandato a la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas, especialmente cuando la legislatura entre en su tramo final.

Negociaciones con el Gobierno

Valido afirmó que ya se han producido algunas conversaciones relacionadas con las futuras cuentas estatales, aunque por el momento de manera preliminar.

Según explicó, esos intercambios se han canalizado principalmente a través del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y han estado centrados en recursos pendientes del actual ejercicio presupuestario y en los compromisos adquiridos por el Estado con el Archipiélago en la 'agenda canaria'.

La diputada señaló que desde el Gobierno se ha trasladado la intención de mantener próximamente una reunión para exponer el contenido de los presupuestos de 2027 y conocer las demandas de Coalición Canaria.

En ese sentido, advirtió de que el apoyo de su formación dependerá del grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Canarias y de que todas las partidas comprometidas aparezcan reflejadas en las futuras cuentas estatales.

Valido insistió en que las medidas pactadas para garantizar el respaldo de su partido al Gobierno deben tener una traducción presupuestaria concreta y verificable. De lo contrario, la negociación podría complicarse en una Cámara donde cada voto resulta determinante para la estabilidad del Ejecutivo.

Críticas al veto de las enmiendas

La parlamentaria también cuestionó la decisión de la Mesa del Congreso de inadmitir las enmiendas registradas por el Partido Popular y Junts en una moción parlamentaria para instar al presidente del Gobierno a convocar elecciones generales anticipadas.

A juicio de Valido, ese debate debería haberse producido en la Cámara y los grupos parlamentarios tendrían que haber podido pronunciarse mediante una votación.

"No debería haber miedo", afirmó la diputada, quien defendió que plantear un adelanto electoral forma parte del debate democrático y no debería quedar excluido de la actividad parlamentaria.

La representante nacionalista recordó además que Coalición Canaria ya defendió una iniciativa similar en 1995, cuando presentó una proposición no de ley reclamando elecciones anticipadas al entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

El precedente de Felipe González

Según explicó Valido, aquella propuesta nunca llegó a debatirse porque el propio González acabó convocando elecciones antes de que se produjera la votación parlamentaria.

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Por ello, sostuvo que su formación no entiende que iniciativas de este tipo sean excluidas del debate político. "Para nosotros es algo absolutamente democrático y que se debía haber votado", señaló.