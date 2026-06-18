El Congreso exige al Gobierno que recupere las indemnizaciones en Renfe por retrasos de más de 15 minutos

Una vez más, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a recuperar "de manera inmediata" los compromisos de puntualidad y las indemnizaciones por retraso en Renfe que estaban vigentes antes de julio de 2024 y que comprendían la devolución del 50% del importe del billete con retrasos superiores a los 15 minutos. El PP, Vox, ERC y Junts, a los que se ha sumado la abstención del PNV y Podemos, han votado a favor de esta petición que estaba incluida en una moción de los populares que insta al Gobierno a cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada hace unos meses por el Congreso y que ya incluía esa recuperación de las indemnizaciones.

Fue en julio de 2024 cuando se produjo un cambio significativo en la política de devoluciones de Renfe. Hasta el momento, un retraso de 15 minutos daba derecho a solicitar el reembolso del 50% del billete y si la dilación superaba los 30 minutos se elevaba al 100% del precio. Sin embargo, con la modificación se triplicó el retraso necesario para acceder a esta indemnización: una hora para obtener el 50% del billete y hora y media para el 100%.

Este cambio provocó una gran polémica y el PP trató de enmendarlo en la Ley de Movilidad Sostenible, colando una enmienda durante la tramitación en el Senado en el que se recuperaban las indemnizaciones anteriores "con efectos desde el 1 de enero de 2026". Sin embargo, esto no ha ocurrido. Renfe, a través de su página web, detalla que es necesario que el Gobierno desarrolle un nuevo reglamento de indemnizaciones. "Mientras dicho desarrollo no se produzca, resulta aplicable el régimen vigente", recalcan.

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Así, en la moción aprobada, el PP instaba al Gobierno a cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible en varios aspectos, uno de ellos las indemnizaciones. También se ha pedido un Plan nacional de renovación del parque automovilístico de todo tipo de vehículos de más antigüedad por otros más nuevos y seguros o un Plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria.