Actividad parlamentaria
El PP recurrirá al Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de vetar las enmiendas que pedían elecciones
Los populares denuncian que fue una "nueva cacicada" del PSOE y Sumar
El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de vetar dos enmiendas, una de los populares y otra de Junts, en las que se pedían a Pedro Sánchez que convocase elecciones alegando que se trataba de una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y que, por lo tanto, la Cámara Baja no debía pronunciarse. Fuentes del grupo parlamentario popular tildan esta decisión, adoptada por la mayoría de PSOE y Sumar en este órgano, de "nueva cacicada" y defienden su ofensiva contra este "veto arbitrario y servil".
En un nuevo choque entre los populares y la Mesa del Congreso -los primeros han elevado al TC 8 conflictos de atribuciones desde el Senado en esta legislatura-, el PP ha decidido escalar la cuestión hasta el máximo órgano de interpretación de la Constitución, todo ello cuando ya han anunciado que las enmiendas vetadas se debatirán la próxima semana en el pleno del Senado, donde tienen mayoría absoluta.
En su argumentación, las mismas fuentes denuncian que la decisión que adoptó la mayoría progresista de la Mesa es "un cambio de criterio oportunista", ya que en otras ocasiones sí se ha permitido este tipo de debates. La propia portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, enumeró este miércoles varias iniciativas muy similares que sí que se han tramitado a lo largo de la democracia. Por otro lado, fuentes cercanas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también han alegado que en el último año se han vetado varios textos que pedían elecciones, por lo que es un criterio coherente.
Además, los populares han presentado ante la propia Mesa una petición de reconsideración, aunque este tipo de iniciativas no suele tener mucho recorrido. No obstante, la próxima semana se debatirá otra iniciativa en el Senado, impulsada por el PP, con un texto prácticamente idéntico al que se ha vetado en el Congreso y dada la mayoría absoluta de los conservadores saldrá adelante sin problemas.
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