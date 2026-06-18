Relación tensa
El Rey hará una escala en Ciudad de México camino del Mundial para reunirse con Sheinbaum
El encuentro ayudará a mejorar la relación entre ambos países después de la crisis provocada por la presidenta al exigir al Monarca una petición de perdón por los abusos durante la conquista de América
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que era "probable" que se fuera a reunir con el Rey en Ciudad de México cuando el Monarca viaje a ver a la selección española en el Mundial y la Zarzuela lo ha anunciado este jueves.
La jefatura del Estado ha emitido un comunicado para informar de que Felipe VI hará una escala el día 25 de junio en la capital del país norteamericano "para atender la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional". Una vez acabe la reunión, el Monarca proseguirá el viaje a Guadalajara para ver el partido de la selección española de fútbol.
Según el comunicado de Zarzuela, Felipe VI estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. La Casa del Rey dice en la nota que "este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales", aunque la coyuntura ha sido de crisis diplomática total. Hay que recordar que, en septiembre de 2024, Sheinbaum no invitó a su toma de posesión a Felipe VI, como es tradicional. El Monarca ha asistido, como Príncipe de Asturias y Rey, a más de 90 ceremonias de relevo en países de Iberoaméica. En respuesta a ese gesto, el Gobierno de Pedro Sánchez no mandó a ningún representante a la toma de posesión de la dirigente mexicana "por la inaceptable exclusión" del jefe del Estado español.
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