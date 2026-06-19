La fiscal general, cuestionada en el Senado por sus nombramientos tras la caída de García Ortiz y los contactos con la trama Leire

Cuando el pasado 11 de diciembre Teresa Peramato tomó posesión como nueva fiscal general del Estado manifestó de forma reiterada que su principal cometido era el de "sanar las heridas abierta en el Ministerio Público" tras la histórica imputación, juicio y posterior condena de su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.

Unos meses después, esta intención pareció diluirse --a juicio de sector mayoritario de la carrera-- a cuenta de los primeros nombramientos realizados por la nueva jefa de los fiscales españoles. Propuso el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supuso el relevo de Almudena Lastra, que había declarado contra el ex fiscal general García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

Peramato será cuestionada por todo ello este viernes en la Comisión de Justicia del Senado, donde ha sido llamada para explicar los nombramientos y "la compatibilidad de la legalidad, la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado con la defensa del condenado por el Tribunal Supremo don Álvaro García Ortiz".

Previsiblemente, será preguntada también por las reuniones mantenidas por miembros de la trama de la 'fontanera' del PSOE Leire Díez, tras admitirse al menos dos encuentros con el que fuera en su día mano derecha del anterior fiscal general.

Nombramientos

La fiscal Lastra, Lastra, que aspiraba a mantenerse en el puesto de fiscal superior de Madrid el que llevaba cinco años, fue sustituida por otra funcionaria cuyo anterior destino desde el 2018 era la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo del fiscal general de turno.

La fiscal Almudena Lastra. / Carlos Luján - Europa Press

Además, la actual fiscal general promovió a la que fuera fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, considerada 'rival' de Lastra, y que estuvo investigada junto a García por revelación de secretos sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez, que fue finalmente exonerada de este asunto, ha sido ascendida a fiscal del Tribunal Supremo. Peramato también decidió que Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejara la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia, donde será la nueva teniente fiscal (número dos) de la Fiscalía de la comunidad autónoma.

Todas estas decisiones fueron fuertemente contestadas por la conservadora Asociación de Fiscales, desde la que se recordó que a Lastra y la fiscal que la ha sustituido por orden de la nueva fiscal general las separan más de 800 puestos en el escalafón de la carrera.

Los fiscales de la asociación mayoritaria señalaron también sobre Lastra que "tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortiz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia".

Desde la asociación de la que formaban parte tanto Peramato como su predecesor se lamentó la "deslegitimación sistemática, la simplificación interesada o la proyección de sospechas sobre decisiones adoptadas conforme a derecho no fortalecen la independencia del ministerio fiscal, sino que la comprometen" por parte de sus compañeros de la Asociación de Fiscales.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán conversa con el abogado Jacobo Teijelo a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025 / Eduardo Parra - Europa Press

Reuniones con Leire

Aunque no entra en el listado oficial de preguntas para cuya respuesta ha sido convocada por los senadores del PP, nadie duda de que Peramato también será preguntada por la implicación de la Fiscalía en el denominado caso de la 'fontanera' Leire Díez que investiga la Audiencia Nacional.

El pasado 10 de junio desde la institución que dirige se informó al juez Santiago Pedraz de que García Ortiz fue informado de hasta dos reuniones que mantuvieron el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otra miembro de su equipo con integrantes de la trama que está siendo investigada por recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.

Villafañe y Beatriz López Pesquera, que hoy es fiscal en la Audiencia Nacional, recibieron al abogado hoy imputado en la causa Jacobo Teijelo, que acudió acompañado de la exmilitante socialista Leire Díez. Se explicó al juez que estos encuentros constan en el registro de visitas, y se defendió que en todo caso no se llevó a cabo actuación alguna como consecuencia de los mismos. Sobre el contenido de las reuniones, la Fiscalía hoy dirigida por Peramato dio pocas explicaciones, y este será un punto en el que incidirán previsiblemente los senadores en la oposición.

Con independencia del reconocimiento de estas dos reuniones por parte de Fiscalía General, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó la posibilidad de que dichos encuentros fueran hasta un total de cinco, según informó este diario, tras analizar el contenido de lospositivos incautados a Díez.

Por otro lado, la Inspección Fiscal ha abierto una investigación contra la fiscal Pilar Rodríguez y también contra María Luisa Llop, la primera que se encargó del caso Plus Ultra e instó el archivo de la investigación en 2021. Actúa después de que la exfiscal superior Almudena Lastra tramitara la denuncia que le había hecho llegar el partido Iustitia Europa, habitual en las personaciones populares de causas contra el Gobierno.