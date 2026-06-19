Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

El juez pregunta "por las dichosas joyas", sobre las que Zapatero no respondió

La declaración del expresidente ante el juez Calama revela que "Julito" compró una vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Juan José Fernández

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer su derecho de defensa. La decisión se produce en el marco de una causa que investiga una presunta red internacional de blanqueo de capitales vinculada al rescate de Air Europa y en la que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el magistrado.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
  4. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  5. La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  8. Una de las grandes orquestas gallegas amenizará este viernes la fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas: 'Se espera que venga mucha gente

Hinchables, gyncana y fiesta de la espuma: La Fresneda cierra el curso por todo lo alto

Hinchables, gyncana y fiesta de la espuma: La Fresneda cierra el curso por todo lo alto

Un fin de curso por todo lo alto en La Fresneda, Siero

Un fin de curso por todo lo alto en La Fresneda, Siero

Siero licita las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto

Siero licita las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto

La Mata, en Grado, celebra las fiestas de San Juan con rutas a caballo y en moto, juegos infantiles, verbenas y un broche de oro con fuegos artificiales

La Mata, en Grado, celebra las fiestas de San Juan con rutas a caballo y en moto, juegos infantiles, verbenas y un broche de oro con fuegos artificiales

El colegio Xentiquina de Lieres cierra el curso sobre ruedas: pilotos de rally para despedir el año

El colegio Xentiquina de Lieres cierra el curso sobre ruedas: pilotos de rally para despedir el año

VÍDEO: Así funciona Air Asturias

La empresa asturiana que nació para llevar internet a los pueblos más aislados del Oriente y que hoy da fibra, móvil y televisión a más de 2.000 habitantes

La empresa asturiana que nació para llevar internet a los pueblos más aislados del Oriente y que hoy da fibra, móvil y televisión a más de 2.000 habitantes
Tracking Pixel Contents