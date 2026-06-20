El Eurofighter trae a Canarias el escudo aéreo más avanzado de Europa

Cuestión de días. La cuenta atrás llega a su fin. La próxima semana llegan los primeros Eurofighter a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, para reforzar la capacidad de vigilancia y defensa del espacio aéreo del Archipiélago. Con esta incorporación arranca oficialmente el relevo progresivo de los EF-18 Hornet, aeronaves que durante más de dos décadas han constituido el principal escudo aéreo de Canarias. Los nuevos caza –que aterrizan el martes en Gando– se presentan el próximo viernes, pero la modernización de la flota lleva meses planeándose al detalle. Con la incorporación de los Eurofighter el Ala 46 se sitúa entre las unidades de combate más avanzadas de Europa.

La llegada de los primeros Eurofighter a las Islas responde a un programa de modernización, el Halcón I, destinado a reforzar y actualizar la flota de combate española. El Ministerio de Defensa firmó en 2022 un contrato con Airbus para la adquisición de 20 aviones de combate que sustituirán a los actuales F-18. Pero Canarias no estrenará –de momento– ningún caza.

Los primeros ocho aviones que aterrizan este martes en Gando y se presentan -en el Acto de Relevo de Sistemas de Armas- el viernes 26 de junio, proceden de otras unidades ya operativas. Cuatro llegan en dotación, procedentes del Ala 14, ubicada en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, y cuatro vienen cedidos temporalmente por el Ala 1, ubicada en la Base Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla. Estos cuatro aviones serán devueltos al Ala 11 de forma gradual, conforme el Ala 14 vaya recibiendo los nuevos aviones del programa Halcón 1 y transfiriendo los Eurofighter Tranche 3 al Ala 46. La dotación final del Ala 46 será de 20 aeronaves.

Familiarizarse con la nueva tecnología

Al ser aeronaves plenamente operativas, la unidad canaria puede en esta fase adaptarse y familiarizarse con esta nueva tecnología. Se está siguiendo un modelo de transición muy común en las fuerzas aéreas. El objetivo es minimizar riesgos y garantizar una incorporación progresiva.

Aunque no se trata de aviones a estrenar, tanto la base como el personal han tenido que adaptarse al funcionamiento del nuevo modelo. El Ala 46 lleva más de un año preparándose para este momento. Personal de vuelo, técnicos de mantenimiento y especialistas en sistemas de armas han participado en programas específicos de capacitación para garantizar una transición segura y eficaz. Un proceso que, además, se ha llevado a cabo sin reducir la capacidad de respuesta de la unidad, que ha mantenido activas sus misiones de vigilancia las 24 horas al día.

Por el momento once pilotos del Ala 46 han completado en Sevilla el curso de «conversión operativa» cuya duración oscila entre cuatro y seis meses. Los primeros cuatro lo iniciaron en abril de 2025, incorporándose tras su finalización a las Alas 11 y 14, donde han permanecido hasta la fecha acumulando experiencia. Además, otros cuatro pilotos con experiencia previa en Eurofighter han sido destinados al Ala 46. Los cursos incluyen procedimientos de vuelo, gestión de sistemas electrónicos, mantenimiento avanzado y empleo de armamento de última generación.

Pero el cambio no solo afecta a los pilotos, la llegada de los cazas ha provocado una «reinvención» de todo el equipo. Unos 120 mecánicos del Ala 46 han recibido su formación en la Maestranza de Albacete (Maesal) y las Alas 11 y 14, con cursos cuya duración ha oscilado entre los tres y nueve meses. También ha recibido formación el personal de Apoyo a Operaciones, Equipo Personal de Vuelo y Guerra Electrónica.

Un paso más

Todo para conocer y controlar los nuevos sistemas de armas asociados al Eurofighter. Entre los que destacan los misiles Iris-T, Amraam y Meteor, considerados algunos de los sistemas aire-aire más avanzados actualmente disponibles en Europa. Esta tecnología da un paso más respecto a los Sidewinder y Sparrow empleados por los EF-18 Hornet.

La diferencia entre ambos modelos va mucho más allá de las prestaciones puramente aeronáuticas. La incorporación del Eurofighter supone la entrada en una nueva forma de operar, basada en la integración de sensores, comunicaciones y armamento dentro de un entorno de combate conectado en tiempo real. Frente a los sistemas empleados por los F-18, los nuevos cazas disponen de capacidades avanzadas de intercambio de información, navegación y adquisición de objetivos que amplían de forma considerable el conocimiento del entorno operativo.

La nueva plataforma incorpora además armamento de última generación capaz de actuar a mayores distancias y sistemas de designación que permiten al piloto localizar y seguir objetivos incluso fuera del eje visual de la aeronave. A ello se suma un conjunto de equipos de guerra electrónica capaces de detectar, identificar y jerarquizar amenazas, facilitando la toma de decisiones en escenarios cada vez más complejos.

Por ello, desde el Ejército del Aire y del Espacio se insiste en que la llegada del Eurofighter no debe entenderse únicamente como la sustitución de un modelo por otro. La incorporación del nuevo sistema representa un salto tecnológico de gran alcance que situará al Ala 46 entre las unidades equipadas con los medios más avanzados de la aviación militar española y garantizará la vigilancia y defensa del espacio aéreo canario durante las próximas décadas.

La implantación de este nuevo sistema conlleva cambios no sólo a nivel material, sino también en infraestructura, personal, adiestramiento y organización. «Quizás los más significativos, por contar con planes ad hoc, sean el sostenimiento, el personal, la infraestructura y Sistemas de Comunicaciones e Información (CIS)», reconoce el jefe del Grupo de Fuerzas Aéreas del Ala 46, el teniente coronel Rubén Antonio López González.

Entre las distintas actuaciones de adaptación, se puso en marcha un ambicioso proyecto para modernizar la infraestructura energética de la Base Aérea de Gando. Una actuación centrada en la rehabilitación integral de la central eléctrica y del sistema de distribución energética de la instalación que contó con un presupuesto base de licitación de más de 12 millones de euros.

Elevada salinidad

Las actuaciones no se limitan al ámbito operativo. Las particulares condiciones ambientales de Gando han obligado también a diseñar medidas específicas para proteger las aeronaves frente al desgaste provocado por el entorno marino. La cercanía al océano y la elevada salinidad convierten la corrosión en uno de los principales desafíos para cualquier sistema aéreo desplegado de forma permanente en Canarias. Dentro del plan de implantación se han previsto adaptaciones en hangares y refugios, la incorporación de sistemas de control de humedad y la revisión de determinados procedimientos de mantenimiento.

La transición se realizará además sin un periodo de convivencia operativa entre ambos modelos. Aunque actualmente permanecen en Gando seis F-18 Hornet, estas aeronaves serán transferidas al Ala 15, con base en Zaragoza, una vez concluido el Acto de Relevo de Sistemas de Armas previsto para el próximo viernes. Su retirada forma parte del proceso de sustitución progresiva de la flota y precede a la baja definitiva de estos aviones, prevista para finales de año.

Entre las últimas misiones desempeñadas por los F-18 del Ala 46 figura además una operación con especial proyección pública. Los cazas canarios acompañaron al papa León XIV -tras su visita a Canarias- en su vuelo de regreso a Roma tras la incidencia técnica registrada en su aeronave, una situación que obligó a modificar el dispositivo inicialmente previsto. Una de las últimas imágenes de estos aviones en servicio en Canarias queda así ligada a una misión de escolta aérea antes de afrontar su retirada definitiva.

De este modo, los Eurofighter asumirán de forma exclusiva las misiones de vigilancia y defensa aérea en Canarias, cerrando una etapa iniciada hace más de dos décadas con la llegada de los Hornet al Archipiélago y abriendo otra marcada por la incorporación de capacidades tecnológicas significativamente más avanzadas.

No es la primera vez que los Eurofighters se despliegan en el Archipiélago. Estos cazas surcan desde 2010 el cielo canario. Lo han hecho para participar en entrenamientos de combate aéreo en las conocidas como DACTs y también en el Ocean Sky. Además, apoyan desde finales del año pasado el servicio de alarma.