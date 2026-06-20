CASO BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio
El magistrado acuerda también "la prohibición de salida del territorio nacional" de la mujer de Pedro Sánchez, que deberá comparecer en el juzgado cada quince días
El instructor atribuye a la esposa del presidente los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, como medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, según especifica en un auto de 20 de junio, al que ha tenido acceso esta redacción.
De forma literal, el magistrado dicta la retirada "de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".
Peinado considera que hay riesgo de fuga, sobre todo porque "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".
No puede salir de España
Asimismo, el instructor acuerda "la prohibición de salida del territorio nacional debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación"; así como comparecencias cada quince días en el juzgado madrileño.
En la resolución, Peinado dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el magistrado le atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
A María Cristina Álvarez le acusa de los mismos cuatro delitos que a Begoña Gómez, y a Barrabés de dos de ellos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
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