Ministerio del Interior
Marlaska pide al CGPJ que tome medidas contra el juez Peinado por cuestionar a los escoltas de Begoña Gómez
El ministro del Interior eleva la "más enérgica queja" contra el juez por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"
EFE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la "más enérgica queja" contra el juez Juan Carlos Peinado por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su auto sobre Begoña Gómez.
El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado de la queja de Marlaska, quien avisa de que las "sospechas injustificadas" de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".
Y añade que Marlaska ha decidido informar de estos hechos a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
El juez Peinado ha enviado este sábado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
En el auto, el magistrado indica que "no cabe duda" de que los agentes "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Marlaska denuncia ante el CGPJ el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que considera "un hecho de máxima gravedad".
Además, el ministro ha defendido "la plena profesionalidad" tanto de los agentes que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de sus superiores jerárquicos cuya actuación, según ha afirmado, "se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".
Por su parte, los sindicatos policiales Jupol, Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Confederación Española de Policía (CEP) han arremetido este sábado contra el juez Peinado a través de diversos comunicados y le han pedido que rectifique.
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