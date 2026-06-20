Moncloa denuncia la "persecución" y "obsesión" de Peinado con Begoña Gómez

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez constanta, según fuentes de la Moncloa, la "persecución" y la "obsesión" del magistrado con la esposa del presidente del Gobierno. Tras conocerse este sábado la medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, desde el Gobierno denuncian la "desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".