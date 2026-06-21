Tribunales
El CGPJ se reúne de manera extraordinaria tras el auto del juez Peinado
El magistrado tomó la decisión de enviar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos
EFE
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra una reunión extraordinaria para estudiar el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.
La reunión llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase ayer la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitase la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
Ayer, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
A raíz de este auto, Marlaska elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera "un hecho de máxima gravedad".
Está previsto que el CGPJ informe del resultado de la reunión al término de la misma, así como de las eventuales acciones que se puedan tomar en relación al juez Peinado.
Para el Ministerio del Interior, las "sospechas injustificadas" de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
- Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
- Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño