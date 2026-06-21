El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba "muy enfadado" al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra

El contenido del teléfono del que fuera máximo accionista de Plus Ultra durante el rescate de la compañía, Rodolfo Reyes, y que fue aportado a la UDEF por la agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de marzo de 2026, desvela que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero trasladó por medio de su "lugarteniente" 'Julito' Martínez Martínez su enfado a los directivos de Plus Ultra después de que estos concedieran una serie de entrevistas a los medios de comunicación para desmentir la implicación del expresidente del Gobierno en el rescate de la aerolínea.

El "lugarteniente" de Zapatero "Julito" Martínez Martínez estaba "muy muy cabreado, ya que le llamó su jefe, y está muy enfadado con la entrevista y portada. Me dice que ya te lo dijo", escribió el empresario Julio Martínez Sola a Rodolfo Reyes, quien afirmó que a él también le había llamado la noche anterior. "No podemos complacer a todos. Personalmente, no lo veo grave. Y la empresa debe desmarcarse de los temas políticos", completó el dueño de Plus Ultra, según consta en los mensajes aportados a la UDEF por la agencia de EEUU Homeland Security Investigations (HSI).

"Ni yo", respondió Martínez Sola, que después afirmó que el "lugarteniente" de Zapatero le había dicho: "Dice que si no hubiéramos dado la entrevista no hubiera salido. Estaba caliente", completó. El diario El Mundo publicó el 15 de abril de 2021 una entrevista que había concedido el entonces presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, que se tituló: "No contactamos con Zapatero para obtener la ayuda".

"Ni una entrevista más"

Pero "Julito" Martínez Martínez no estaba de acuerdo y se dirigió al dueño hispanovenezolano de Plus Ultra para trasladarle su malestar: ""Ni una entrevista más". El tocayo me envió eso", escribió Rodolfo Reyes en alusión al "lugarteniente" de Zapatero, al que denominaban "tocayo" por el parecido de su nombre con el de Julio Martínez Sola, quien ahora es el máximo accionista de la aerolínea.

En abril de 2021 hacía pocos días que se había realizado, (el 18 de marzo), el primer pago de 19 millones del rescate a Plus Ultra, y la compañía desplegaba una estrategia para intentar apaciguar a los medios de comunicación que habían criticado la ayuda pública.

Mensaje enviado por Julio Martínez Sola a Rodolfo Reyes Rojas / EL PERIÓDICO

En el teléfono de Rodolfo Reyes se constata que esta estrategia de apaciguamiento con la prensa se remonta al 17 de marzo de 2021, según se desprende de los alrededor de 15.000 mensajes aportados a la causa. En esa fecha, PP y Vox iban a preguntar al Gobierno del PSOE en la sesión de control del Congreso de los Diputados por el rescate a Plus Ultra. Y esta iniciativa, según temía el entonces principal dueño de la aerolínea, podría "relanzar el tema con mucha fuerza".

PI STUDIO | FOTO: José Luís Roca

Y dos días después, tras asegurar que "El Mundo es quien más nos da palo", pues le dedicaba "hasta el editorial", y que La Razón publicaba la información 'La dueña de Plus Ultra es una sociedad inactiva con una pantalla en Panamá', los directivos de Plus Ultra plantearon sus dudas, entre querellarse con los informadores o conceder una serie de entrevistas a los periódicos con la intención de "pararlo".

"Hay que mantener la calma"

Y el 4 de abril Rodolfo Reyes, que reside en Caracas y está en búsqueda y captura, informa a Julio Martínez Sola de que algunos de los directivos estaban "nerviosos con la prensa y los chismes. [...] Chateé con el tocayo [Julio Martínez Sola]. Creo que hay que mantener la calma. Me parece que es más de lo mismo. Lo que sí me gustaría es conseguir ayuda para capitalizar todo ese efecto noticioso..!!", completa el dueño de Plus Ultra.

El 12 de abril Reyes relata a su interlocutor de que ese miércoles desayunaba con "el tocayo", y que este no había viajado a Caracas acompañado del "jefe", pues a este le tocaban las "vacunas". Dos días después el dueño de Plus Ultra plantea sus "dudas con respecto a la estrategia de medios. No sé si nosotros retroalimentamos el monstruo del bombardeo mediático... ¿tú que piensas?".

A lo que Martínez Sola responde: "Estamos todo el tiempo con este tema, rectificaciones, desmentidos, entrevistas, etc. Y esto no parará hasta el 4 de mayo. Ya no saben que decir. Y las entrevistas, por escrito, son las mismas preguntas y mismas respuestas. Yo creo que con la segunda nota de prensa que hicimos ya fue suficiente, los medios no van a cambiar, ya que es político. [...]. Mañana saldrá la “entrevista” a Fernando, también en La Razón, y verás como todos los medios querrán entrevistas, y se seguirá hablando..........". Sin embargo, estas entrevistas enfadaron a Zapatero, según los mensajes de la UDEF.

"¿Estará en Caracas ese hijo de puta?"

Y unos meses después, el 5 de junio de 2021 Martínez Sola y Rodolfo Reyes expresan su malestar porque el diario El Mundo desvelara los vínculos del empresario venezolano Camilo Ibrahim con Plus Ultra. "Lo firma un tal Daniel Lozano desde Caracas. ¿Estará en Caracas ese hijo de puta?, pregunta Martínez Sola, ante lo que su jefe, al que este empresario español llama "presidente", responde: "Vamos a averiguar".