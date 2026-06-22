Medidas cautelares
La retirada del pasaporte a Begoña Gómez le impedirá acompañar a Sánchez a las cumbres de la OTAN, la ONU o el G20
El juez Peinado ya estuvo a punto de impedir la asistencia de Begoña Gómeza la reunión del G20 celebrada en 2024 en Río de Janeiro (Brasil), al citarla el mismo día del viaje
Las medidas cautelares decretadas por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, obligarán a anular su agenda internacional. El juez ha citado este miércoles a Gómez para retirarle el pasaporte, por lo que no podrá acudir a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara (Turquía) los próximos 7 y 8 de julio. Aunque no es habitual que acompañe al jefe del Ejecutivo en este tipo de cumbres, a la excepción de la celebrada en Madrid con una intensa agenda paralela para los cónyuges de los mandatarios, sí lo ha hecho en ocasiones a la asamblea general de la ONU o a las cumbres del G20.
La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que está previsto que intervenga Pedro Sánchez, se celebrará entre el 22 y 28 de septiembre. Ya a finales de año, entre el 14 y el 15 de diciembre, el presidente del Gobierno asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará en Miami (Estados Unidos), en las que el país anfitrión suele realizar
El juez Peinado ya estuvo a punto de impedir la asistencia de Begoña Gómez a la reunión del G20 celebrada en 2024 en Río de Janeiro (Brasil), al citarla el mismo día del viaje. Su defensa presentó entonces un escrito en el que informa al juez instructor que no podría asistir por ello a la citación, y acabó posponiéndose.
Begoña Gómez no acompañó a Sánchez en su primera cumbre del G20, la celebrada en 2018 en Buenos Aires (Argentina), pero sí lo hizo ya al año siguiente, para acudir a Osaka (Japón). En 2020 esta cumbre se celebró por videoconferencia, debido a la pandemia del covid, por lo que Begoña Gómez retomó su papel en estas cumbres junto al resto de acompañantes de los mandatarios asistentes en la cita de Roma (Italia) y posteriormente en la de Bali (Indonesia).
La cumbre anual de los mandatarios de las principales potencias mundiales cuenta con una agenda paralela en la que participan los cónyuges de los mandatarios. No todos ellos acuden, pero sí es costumbre en el caso de una buena parte de los países asistentes, entre ellos España, a pesar de no estar institucionalizada la figura de la primera dama o primer caballero.
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