Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Medidas cautelares

La retirada del pasaporte a Begoña Gómez le impedirá acompañar a Sánchez a las cumbres de la OTAN, la ONU o el G20

El juez Peinado ya estuvo a punto de impedir la asistencia de Begoña Gómeza la reunión del G20 celebrada en 2024 en Río de Janeiro (Brasil), al citarla el mismo día del viaje

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez, a su llegada a Pekín el pasado 11 de abril para una visita oficial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez, a su llegada a Pekín el pasado 11 de abril para una visita oficial. / Pool Moncloa / Borja Puig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Madrid

Las medidas cautelares decretadas por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, obligarán a anular su agenda internacional. El juez ha citado este miércoles a Gómez para retirarle el pasaporte, por lo que no podrá acudir a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara (Turquía) los próximos 7 y 8 de julio. Aunque no es habitual que acompañe al jefe del Ejecutivo en este tipo de cumbres, a la excepción de la celebrada en Madrid con una intensa agenda paralela para los cónyuges de los mandatarios, sí lo ha hecho en ocasiones a la asamblea general de la ONU o a las cumbres del G20.

La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que está previsto que intervenga Pedro Sánchez, se celebrará entre el 22 y 28 de septiembre. Ya a finales de año, entre el 14 y el 15 de diciembre, el presidente del Gobierno asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará en Miami (Estados Unidos), en las que el país anfitrión suele realizar

El juez Peinado ya estuvo a punto de impedir la asistencia de Begoña Gómez a la reunión del G20 celebrada en 2024 en Río de Janeiro (Brasil), al citarla el mismo día del viaje. Su defensa presentó entonces un escrito en el que informa al juez instructor que no podría asistir por ello a la citación, y acabó posponiéndose.

Begoña Gómez no acompañó a Sánchez en su primera cumbre del G20, la celebrada en 2018 en Buenos Aires (Argentina), pero sí lo hizo ya al año siguiente, para acudir a Osaka (Japón). En 2020 esta cumbre se celebró por videoconferencia, debido a la pandemia del covid, por lo que Begoña Gómez retomó su papel en estas cumbres junto al resto de acompañantes de los mandatarios asistentes en la cita de Roma (Italia) y posteriormente en la de Bali (Indonesia).

Noticias relacionadas

La cumbre anual de los mandatarios de las principales potencias mundiales cuenta con una agenda paralela en la que participan los cónyuges de los mandatarios. No todos ellos acuden, pero sí es costumbre en el caso de una buena parte de los países asistentes, entre ellos España, a pesar de no estar institucionalizada la figura de la primera dama o primer caballero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
  3. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  6. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  7. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas

El gobierno municipal ya "pasó página" tras la crisis de la concejala de IU de Grado y "sigue trabajando con normalidad"

El gobierno municipal ya "pasó página" tras la crisis de la concejala de IU de Grado y "sigue trabajando con normalidad"

Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias

De la costa en Caravia al interior en Cangas del Narcea: Asturias suma 8 nuevos soletes Repsol y este verano vienen recomendados por famosos

De la costa en Caravia al interior en Cangas del Narcea: Asturias suma 8 nuevos soletes Repsol y este verano vienen recomendados por famosos

La DGT confirma la campaña para bajar desde este lunes la velocidad máxima en autovía: la Guardia Civil y la Policía Local extreman la vigilancia

La DGT confirma la campaña para bajar desde este lunes la velocidad máxima en autovía: la Guardia Civil y la Policía Local extreman la vigilancia

El Alimerka Oviedo vuelve a pescar otro "rookie" en la liga universitaria: Brock Wisne, nuevo refuerzo interior

El Alimerka Oviedo vuelve a pescar otro "rookie" en la liga universitaria: Brock Wisne, nuevo refuerzo interior

Audiovisual, animación y espectáculos, profesionales de gran futuro

Audiovisual, animación y espectáculos, profesionales de gran futuro
Tracking Pixel Contents